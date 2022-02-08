https://ria.ru/20220208/bpla-1771644224.html

ОБСЕ заявила об утере двух БПЛА у подконтрольных Киеву населенных пунктов

ОБСЕ заявила об утере двух БПЛА у подконтрольных Киеву населенных пунктов - РИА Новости, 08.02.2022

ОБСЕ заявила об утере двух БПЛА у подконтрольных Киеву населенных пунктов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что из-за радиопомех потеряла связь с беспилотными летательными аппаратами вблизи двух подконтрольных... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:58

2022-02-08T11:58

2022-02-08T11:58

в мире

донецкая народная республика

луганская область

луганская народная республика

смм обсе

обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg

ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что из-за радиопомех потеряла связь с беспилотными летательными аппаратами вблизи двух подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.Ранее в ЛНР и ДНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."Два беспилотных летательных аппарата СММ малого радиуса действия были утрачены из-за воздействия помех сигналу возле подконтрольных правительству Золотого-2 (Карбонита) Луганской области и Богдановки Донецкой области соответственно", - говорится в отчете миссии от 7 февраля, опубликованном на официальном сайте миссии ОБСЕ.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220208/plan-1771588622.html

https://ria.ru/20220207/donbass-1771427593.html

донецкая народная республика

луганская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, луганская область, луганская народная республика, смм обсе, обсе, ситуация в днр и лнр