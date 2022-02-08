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ОБСЕ заявила об утере двух БПЛА у подконтрольных Киеву населенных пунктов
ОБСЕ заявила об утере двух БПЛА у подконтрольных Киеву населенных пунктов - РИА Новости, 08.02.2022
ОБСЕ заявила об утере двух БПЛА у подконтрольных Киеву населенных пунктов
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что из-за радиопомех потеряла связь с беспилотными летательными аппаратами вблизи двух подконтрольных... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:58
2022-02-08T11:58
в мире
донецкая народная республика
луганская область
луганская народная республика
смм обсе
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что из-за радиопомех потеряла связь с беспилотными летательными аппаратами вблизи двух подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.Ранее в ЛНР и ДНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."Два беспилотных летательных аппарата СММ малого радиуса действия были утрачены из-за воздействия помех сигналу возле подконтрольных правительству Золотого-2 (Карбонита) Луганской области и Богдановки Донецкой области соответственно", - говорится в отчете миссии от 7 февраля, опубликованном на официальном сайте миссии ОБСЕ.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220208/plan-1771588622.html
https://ria.ru/20220207/donbass-1771427593.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская область, луганская народная республика, смм обсе, обсе, ситуация в днр и лнр
11:58 08.02.2022
 
ОБСЕ заявила об утере двух БПЛА у подконтрольных Киеву населенных пунктов

ОБСЕ заявила об утере двух БПЛА у подконтрольных Киеву пунктов Золотое-2 и Богдановка

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что из-за радиопомех потеряла связь с беспилотными летательными аппаратами вблизи двух подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
Ранее в ЛНР и ДНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
05:17
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"Два беспилотных летательных аппарата СММ малого радиуса действия были утрачены из-за воздействия помех сигналу возле подконтрольных правительству Золотого-2 (Карбонита) Луганской области и Богдановки Донецкой области соответственно", - говорится в отчете миссии от 7 февраля, опубликованном на официальном сайте миссии ОБСЕ.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьЛуганская Народная РеспубликаСММ ОБСЕОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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