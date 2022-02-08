Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/boksbalet-1771731483.html
Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"
Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 08.02.2022
Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"
Короткометражный мультипликационный фильм "БоксБалет" российского режиссера Антона Дьякова номинирован на "Оскар", объявили организаторы во вторник. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:21
2022-02-08T17:26
культура
новости культуры
оскар (премия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764900466_0:0:1386:779_1920x0_80_0_0_8843f1bb46254bb6ff544027d4b9101b.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Короткометражный мультипликационный фильм "БоксБалет" российского режиссера Антона Дьякова номинирован на "Оскар", объявили организаторы во вторник.Бороться за награду российский мультфильм будет с “Искусство” (“Affairs of the Art”), “Бестия” ( Bestia), “Робин” (Robin Robin), и "Стеклоочиститель” (The Windshield Wiper).94-ая церемония вручения награды киноакадемии США “Оскар” состоится в Голливуде 27 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/oskar-1764897829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764900466_166:0:1205:779_1920x0_80_0_0_b75075ee92bea7725530df2ab3a05ac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, оскар (премия), россия
17:21 08.02.2022 (обновлено: 17:26 08.02.2022)
 
Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"

Мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет" номинировали на премию "Оскар"

© Студия "Мельница"/Кинофестиваль "ОКНО В ЕВРОПУ"Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова "Боксбалет"
Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова Боксбалет
© Студия "Мельница"/Кинофестиваль "ОКНО В ЕВРОПУ"
Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова "Боксбалет"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Короткометражный мультипликационный фильм "БоксБалет" российского режиссера Антона Дьякова номинирован на "Оскар", объявили организаторы во вторник.
Бороться за награду российский мультфильм будет с “Искусство” (“Affairs of the Art”), “Бестия” ( Bestia), “Робин” (Robin Robin), и "Стеклоочиститель” (The Windshield Wiper).
94-ая церемония вручения награды киноакадемии СШАОскар” состоится в Голливуде 27 марта.
Вручение премии Оскар в 2021 году - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:40Сказано в эфире
Кинокритик оценил шансы российского мультфильма получить премию "Оскар"
 
КультураНовости культурыОскар (премия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала