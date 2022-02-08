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Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"
Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 08.02.2022
Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"
Короткометражный мультипликационный фильм "БоксБалет" российского режиссера Антона Дьякова номинирован на "Оскар", объявили организаторы во вторник. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:21
2022-02-08T17:21
2022-02-08T17:26
культура
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Короткометражный мультипликационный фильм "БоксБалет" российского режиссера Антона Дьякова номинирован на "Оскар", объявили организаторы во вторник.Бороться за награду российский мультфильм будет с “Искусство” (“Affairs of the Art”), “Бестия” ( Bestia), “Робин” (Robin Robin), и "Стеклоочиститель” (The Windshield Wiper).94-ая церемония вручения награды киноакадемии США “Оскар” состоится в Голливуде 27 марта.
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новости культуры, оскар (премия), россия
17:21 08.02.2022 (обновлено: 17:26 08.02.2022)
Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"
Мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет" номинировали на премию "Оскар"