Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"

Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"

Короткометражный мультипликационный фильм "БоксБалет" российского режиссера Антона Дьякова номинирован на "Оскар", объявили организаторы во вторник. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08

2022-02-08T17:21

2022-02-08T17:26

ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Короткометражный мультипликационный фильм "БоксБалет" российского режиссера Антона Дьякова номинирован на "Оскар", объявили организаторы во вторник.Бороться за награду российский мультфильм будет с "Искусство" ("Affairs of the Art"), "Бестия" ( Bestia), "Робин" (Robin Robin), и "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper).94-ая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.

