Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771669062.html
Пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются, заявил Песков
Пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2022
Пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются, заявил Песков
В Кремле пока не могут констатировать, что прощупываются реальные пути решения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:32
2022-02-08T13:32
эммануэль макрон
москва
россия
франция
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле пока не могут констатировать, что прощупываются реальные пути решения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, и вчера это было апплицировано президентом, что, к нашему сожалению, в ответах, которые мы получили из Вашингтона и из НАТО, есть тоже рациональные зерна, но они, к сожалению, носят второстепенный характер, и по основополагающим моментам мы, к сожалению, ответа не получили. Поэтому эта тема остаётся открытой в полном смысле этого слова и остаётся для нас самой важной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли предложения президента Франции Эммануэля Макрона, высказанные на встрече с Путиным накануне, способствовать деэскалации ситуации и отвечают ли они соображениям безопасности России.Песков добавил, что российский лидер высоко оценил и выразил признательность господину Макрону за то, что он нашел возможность приехать в Москву и "продолжить в диалоге с президентом Путиным поиск возможных путей выхода из ситуации"."Но пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности западных наших визави принимать во внимание наши озабоченности", - отметил он.
https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771610654.html
москва
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эммануэль макрон, москва, россия, франция, нато, в мире
13:32 08.02.2022
 
Пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются, заявил Песков

В Кремле заявили, что пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле пока не могут констатировать, что прощупываются реальные пути решения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, и вчера это было апплицировано президентом, что, к нашему сожалению, в ответах, которые мы получили из Вашингтона и из НАТО, есть тоже рациональные зерна, но они, к сожалению, носят второстепенный характер, и по основополагающим моментам мы, к сожалению, ответа не получили. Поэтому эта тема остаётся открытой в полном смысле этого слова и остаётся для нас самой важной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли предложения президента Франции Эммануэля Макрона, высказанные на встрече с Путиным накануне, способствовать деэскалации ситуации и отвечают ли они соображениям безопасности России.
Песков добавил, что российский лидер высоко оценил и выразил признательность господину Макрону за то, что он нашел возможность приехать в Москву и "продолжить в диалоге с президентом Путиным поиск возможных путей выхода из ситуации".
"Но пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности западных наших визави принимать во внимание наши озабоченности", - отметил он.
Йоргос Катрунгалос - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
09:50
Экс-глава МИД Греции оценил предложения России по гарантиям безопасности
 
Эммануэль МакронМоскваРоссияФранцияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала