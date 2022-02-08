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Пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются, заявил Песков

Пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2022

Пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются, заявил Песков

В Кремле пока не могут констатировать, что прощупываются реальные пути решения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:32

2022-02-08T13:32

2022-02-08T13:32

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле пока не могут констатировать, что прощупываются реальные пути решения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, и вчера это было апплицировано президентом, что, к нашему сожалению, в ответах, которые мы получили из Вашингтона и из НАТО, есть тоже рациональные зерна, но они, к сожалению, носят второстепенный характер, и по основополагающим моментам мы, к сожалению, ответа не получили. Поэтому эта тема остаётся открытой в полном смысле этого слова и остаётся для нас самой важной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли предложения президента Франции Эммануэля Макрона, высказанные на встрече с Путиным накануне, способствовать деэскалации ситуации и отвечают ли они соображениям безопасности России.Песков добавил, что российский лидер высоко оценил и выразил признательность господину Макрону за то, что он нашел возможность приехать в Москву и "продолжить в диалоге с президентом Путиным поиск возможных путей выхода из ситуации"."Но пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности западных наших визави принимать во внимание наши озабоченности", - отметил он.

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эммануэль макрон, москва, россия, франция, нато, в мире