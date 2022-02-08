https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771614382.html

Россия работает над безопасностью своих торговых связей, заявили в МИД

Россия работает над безопасностью своих торговых связей, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2022

Россия работает над безопасностью своих торговых связей, заявили в МИД

Москва уделяет повышенное внимание созданию надежной расчетной инфраструктуры с зарубежными странами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:06

2022-02-08T10:06

2022-02-08T10:16

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва уделяет повышенное внимание созданию надежной расчетной инфраструктуры с зарубежными странами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Прилагаем значительные усилия, чтобы обезопасить свои законные торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия. При этом повышенное внимание уделяется вопросам создания надежной расчетной инфраструктуры, в том числе с зарубежными странами", - заявил дипломат.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.Как ранее сообщало агентство Блумберг, один из чиновников в ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.А приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771615182.html

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в мире, сергей лавров, шарль мишель, сша, киев, россия, евросовет, евросоюз, swift, александр панкин