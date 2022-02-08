https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771576302.html
Путин: обеспокоенность России связана с общеевропейской безопасностью
Путин: обеспокоенность России связана с общеевропейской безопасностью - РИА Новости, 08.02.2022
Путин: обеспокоенность России связана с общеевропейской безопасностью
Обеспокоенность России по гарантиям безопасности продиктована общеевропейской безопасностью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:07
2022-02-08T01:07
2022-02-08T01:26
эммануэль макрон
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771546467_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_98b7afe28734c9fe4461a613ae9af179.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обеспокоенность России по гарантиям безопасности продиктована общеевропейской безопасностью, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша обеспокоенность (по гарантиям безопасности) продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.
https://ria.ru/20220208/rasshirenie-1771575061.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771546467_0:0:2208:1656_1920x0_80_0_0_a01878b0838619411b1b09626d58a0f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, в мире
01:07 08.02.2022 (обновлено: 01:26 08.02.2022)
Путин: обеспокоенность России связана с общеевропейской безопасностью
Президент Путин: обеспокоенность России связана с общеевропейской безопасностью
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обеспокоенность России по гарантиям безопасности продиктована общеевропейской безопасностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша обеспокоенность (по гарантиям безопасности) продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном
.
Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.