https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771572806.html

Путин заявил, что обсудил с Макроном гарантии безопасности

Путин заявил, что обсудил с Макроном гарантии безопасности - РИА Новости, 08.02.2022

Путин заявил, что обсудил с Макроном гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:09

2022-02-08T00:09

2022-02-08T01:57

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности.Президент РФ также напомнил, что Франция в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза."В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности", - отметил Путин.Переговоры президентов России и Франции продолжались чуть более пяти часов.Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.

https://ria.ru/20220207/evropa-1771568692.html

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в мире, россия, франция, нато