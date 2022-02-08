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В Минске рассказали об ответе на усиление активности НАТО у границ страны
В Минске рассказали об ответе на усиление активности НАТО у границ страны - РИА Новости, 08.02.2022
В Минске рассказали об ответе на усиление активности НАТО у границ страны
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае усиления военной активности НАТО у белорусских границ в вооруженных силах... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:45
2022-02-08T13:55
в мире
александр лукашенко
чехия
литва
белоруссия
евросоюз
нато
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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае усиления военной активности НАТО у белорусских границ в вооруженных силах республики спланировано наращивание мер стратегического сдерживания."При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в Вооруженных Силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ранее, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы спровоцировать и войну в регионе.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
https://ria.ru/20211218/ukraina-1764372456.html
https://ria.ru/20220207/voyna-1771451482.html
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в мире, александр лукашенко, чехия, литва, белоруссия, евросоюз, нато
13:45 08.02.2022 (обновлено: 13:55 08.02.2022)
 
В Минске рассказали об ответе на усиление активности НАТО у границ страны

Совбез Белоруссии рассказал об ответе на усиление активности НАТО у границ республики

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае усиления военной активности НАТО у белорусских границ в вооруженных силах республики спланировано наращивание мер стратегического сдерживания.
"При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в Вооруженных Силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря 2021, 15:01
В МИД Белоруссии рассказали, для чего НАТО использует Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ранее, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы спровоцировать и войну в регионе.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 12:25
Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей, заявил Лукашенко
 
В миреАлександр ЛукашенкоЧехияЛитваБелоруссияЕвросоюзНАТО
 
 
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