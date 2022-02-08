https://ria.ru/20220208/belorussiya-1771671905.html

В Минске рассказали об ответе на усиление активности НАТО у границ страны

В Минске рассказали об ответе на усиление активности НАТО у границ страны - РИА Новости, 08.02.2022

В Минске рассказали об ответе на усиление активности НАТО у границ страны

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае усиления военной активности НАТО у белорусских границ в вооруженных силах... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:45

2022-02-08T13:45

2022-02-08T13:55

в мире

александр лукашенко

чехия

литва

белоруссия

евросоюз

нато

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае усиления военной активности НАТО у белорусских границ в вооруженных силах республики спланировано наращивание мер стратегического сдерживания."При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в Вооруженных Силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ранее, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы спровоцировать и войну в регионе.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20211218/ukraina-1764372456.html

https://ria.ru/20220207/voyna-1771451482.html

чехия

литва

белоруссия

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в мире, александр лукашенко, чехия, литва, белоруссия, евросоюз, нато