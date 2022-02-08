https://ria.ru/20220208/bayden-1771653259.html

Республиканцы пригрозили Байдену попыткой блокировать сделку с Ираном

Республиканцы пригрозили Байдену попыткой блокировать сделку с Ираном - РИА Новости, 08.02.2022

Республиканцы пригрозили Байдену попыткой блокировать сделку с Ираном

Группа республиканцев в сенате США пригрозила президенту Джо Байдену, что попытается блокировать сделку с Ираном, если администрация хозяина Белого дома не... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:41

2022-02-08T12:41

2022-02-08T12:41

в мире

нед прайс

дональд трамп

тегеран (город)

россия

франция

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Группа республиканцев в сенате США пригрозила президенту Джо Байдену, что попытается блокировать сделку с Ираном, если администрация хозяина Белого дома не выполнит обязательства, сообщила газета Politico со ссылкой на текст письма сенаторов президенту."Мы пишем с целью привлечь внимание к ряду обязательств, которые ваша администрация должна по закону выполнять в связи с контролем конгресса над любым подобным соглашением… Мы пишем также, чтобы подчеркнуть, что обязуемся использовать весь спектр вариантов и рычагов воздействия, доступных сенаторам США, чтобы обеспечить, что вы выполняете эти обязательства. Выполнение любого соглашения будет сильно, если не совсем затруднено, если вы этого не сделаете", - сообщается в тексте письма сенаторов Байдену.Сенаторы подчеркивают в письме, что любое соглашение с Ираном по его ядерной проблеме является важным вопросом для национальной безопасности США и поэтому требует совета и одобрения со стороны сената США."Любое связанное с иранской ядерной программой соглашение, которое не было ратифицировано сенатом, подлежит отмене и, вероятно, будет разорвано в первые дни администрации следующего президента в январе 2025 года", - заявили сенаторы-республиканцы.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отмене санкций Вашингтона с Тегераном. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771196348.html

https://ria.ru/20220205/iran-1771191025.html

тегеран (город)

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нед прайс, дональд трамп, тегеран (город), россия, франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)