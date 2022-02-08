Республиканцы пригрозили Байдену попыткой блокировать сделку с Ираном
Группа республиканцев пригрозила Байдену попыткой блокировать сделку с Ираном
Здание Капитолия США в Вашингтоне
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Группа республиканцев в сенате США пригрозила президенту Джо Байдену, что попытается блокировать сделку с Ираном, если администрация хозяина Белого дома не выполнит обязательства, сообщила газета Politico со ссылкой на текст письма сенаторов президенту.
"Мы пишем с целью привлечь внимание к ряду обязательств, которые ваша администрация должна по закону выполнять в связи с контролем конгресса над любым подобным соглашением… Мы пишем также, чтобы подчеркнуть, что обязуемся использовать весь спектр вариантов и рычагов воздействия, доступных сенаторам США, чтобы обеспечить, что вы выполняете эти обязательства. Выполнение любого соглашения будет сильно, если не совсем затруднено, если вы этого не сделаете", - сообщается в тексте письма сенаторов Байдену.
Сенаторы подчеркивают в письме, что любое соглашение с Ираном по его ядерной проблеме является важным вопросом для национальной безопасности США и поэтому требует совета и одобрения со стороны сената США.
"Любое связанное с иранской ядерной программой соглашение, которое не было ратифицировано сенатом, подлежит отмене и, вероятно, будет разорвано в первые дни администрации следующего президента в январе 2025 года", - заявили сенаторы-республиканцы.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отмене санкций Вашингтона с Тегераном. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
5 февраля, 01:24США восстановили исключения из санкций против Ирана