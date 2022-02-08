https://ria.ru/20220208/bangladesh-1771748684.html
"Росатом" помогает полиции выяснить причину смерти россиян в Бангладеш
"Росатом" помогает полиции выяснить причину смерти россиян в Бангладеш - РИА Новости, 08.02.2022
"Росатом" помогает полиции выяснить причину смерти россиян в Бангладеш
"Росатом" заявил, что сотрудничает со следственной группой в Бангладеш, работающей над установлением причин смерти нескольких россиян, работающих на стройке... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:20
2022-02-08T18:20
2022-02-08T18:20
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Росатом" заявил, что сотрудничает со следственной группой в Бангладеш, работающей над установлением причин смерти нескольких россиян, работающих на стройке местной АЭС "Руппур".Ранее СМИ Бангладеш сообщили, что в этой стране по разным причинам скончались пять граждан России, занятых на сооружении АЭС."К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти", - говорится в заявлении госкорпорации."Основываясь на отчете о расследовании, при поддержке наших местных и иностранных партнеров, заинтересованных сторон, поставщиков медицинских услуг и администрации мы примем все необходимые меры для предотвращения подобных печальных инцидентов в будущем", - добавляет российская госкорпорация."Росатом" глубоко соболезнует семьям умерших сотрудников, работавших на АЭС "Руппур" в Бангладеш, отмечается в заявлении. "Мы всегда рассматриваем наших сотрудников как лучший актив компании, а их жизнь и благополучие — наш главный приоритет", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
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в мире, россия, бангладеш, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
"Росатом" помогает полиции выяснить причину смерти россиян в Бангладеш
"Росатом" помогает полиции выяснить причину смерти россиян на АЭС "Руппур" в Бангладеш
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Росатом" заявил, что сотрудничает со следственной группой в Бангладеш, работающей над установлением причин смерти нескольких россиян, работающих на стройке местной АЭС "Руппур".
Ранее СМИ Бангладеш
сообщили, что в этой стране по разным причинам скончались пять граждан России
, занятых на сооружении АЭС.
"К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования. В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти", - говорится в заявлении госкорпорации.
"Основываясь на отчете о расследовании, при поддержке наших местных и иностранных партнеров, заинтересованных сторон, поставщиков медицинских услуг и администрации мы примем все необходимые меры для предотвращения подобных печальных инцидентов в будущем", - добавляет российская госкорпорация.
"Росатом
" глубоко соболезнует семьям умерших сотрудников, работавших на АЭС "Руппур"
в Бангладеш, отмечается в заявлении. "Мы всегда рассматриваем наших сотрудников как лучший актив компании, а их жизнь и благополучие — наш главный приоритет", - говорится в заявлении.