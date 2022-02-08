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Биография Юрия Авербаха

Биография Юрия Авербаха - РИА Новости, 08.02.2022

Биография Юрия Авербаха

Российский шахматист, международный гроссмейстер Юрий Львович Авербах родился 8 февраля 1922 года в Калуге. В 1925 году его семья переехала в Москву. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:19

2022-02-08T02:19

2022-02-08T02:19

справки

шахматы

чемпионат мира по шахматам

международная федерация шахмат (fide)

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Российский шахматист, международный гроссмейстер Юрий Львович Авербах родился 8 февраля 1922 года в Калуге. В 1925 году его семья переехала в Москву. В школьные годы Юрий Авербах всерьез занимался английским языком, увлекался лыжами, хоккеем, волейболом, собирал марки, год занимался боксом. Но всем спортивным увлечениям он предпочел шахматы, в которые научился играть в семь лет. Занимался в секции на Стадионе юных пионеров, находившемся на северо-западе Москвы. В январе 1938 года Юрий Авербах стал чемпионом СССР среди школьников. После окончания школы в 1939 году поступил в Московский механико-машиностроительный институту имени Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945), находился на практике в Коломне (Московская область) на паровозостроительном заводе. Вскоре вместе с остальными студентами был отправлен на бронетанковую ремонтную базу под Наро-Фоминск, где занимался восстановлением танков, тягачей, тракторов. В октябре 1941 года институт был эвакуирован в Ижевск, где Юрий Авербах продолжил обучение. В 1943 году вместе с институтом вернулся в Москву.В 1946 году окончил высшее учебное заведение и стал работать инженером в научно-исследовательском институте Министерства авиационной промышленности. Параллельно с учебой в институте, а затем и работой в НИИ, занимался шахматами. В 1944 году получил звание мастера спорта СССР. В 1946 году Авербах одержал победу (вне конкурса) на турнире в Прибалтике, а в 1948 году – на турнире памяти Н. Рюмина. В 1949 и 1950 годах он стал чемпионом Москвы. После этого Юрий Авербах принял решение стать шахматным профессионалом и в 1951 году ушел из НИИ. В 1952 году он стал гроссмейстером и претендентом на звание чемпиона мира. В 1953 году в турнире претендентов в Цюрихе (Швейцария) занял 10-11 места. В 1954 году стал чемпионом СССР, в 1956 году поделил 1-3 места в чемпионате страны. Всего с 1948 года по 1970 год Юрий Авербах участвовал в 16 чемпионатах СССР. В 1957 и 1965 годах становился чемпионом Европы в составе сборной команды СССР. Юрий Авербах – победитель многих международных турниров, в том числе в Дрездене (Германская Демократическая Республика (ныне в составе ФРГ), 1956), Вене (Австрия, 1961), Москве (1962), Рио-де-Жанейро (Бразилия, 1965), Бухаресте (Румыния, 1971), Полянице-Здруй (Польша, 1975).Занимался тренерской работой. В качестве тренера помогал советским гроссмейстерам Михаилу Талю, Борису Спасскому, Тиграну Петросяну, Василию Смыслову, Паулю Кересу, был спарринг-партнером Михаила Ботвинника.Будучи международным арбитром с 1969 года, назначался главным судьей матчей на первенство мира (1984-1985, 1993, 2000) и чемпионата мира ФИДЕ (2001), а также Всемирных шахматных олимпиад. Юрий Авербах не только выступал в турнирах, но и вел большую организаторскую работу. В 1972-1977 годах избирался президентом Шахматной федерации СССР, в 1974-1982 годах входил в центральный комитет Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в 1978-1982 годах был членом исполнительного комитета ФИДЕ.Юрий Авербах – один из ведущих специалистов в области теории эндшпиля (заключительная часть шахматной партии, после того как большинство фигур были разменяны), шахматный литератор и историк. В 1958-1962 годах был главным редактором газеты "Шахматная Москва".С 1962 года по 1999 года – главный редактор журнала "Шахматы в России" (до 1992 года "Шахматы в СССР"). Был также редактором "Шахматного бюллетеня", заместителем главного редактора энциклопедического словаря "Шахматы", в течение шестнадцати лет вел телепрограмму "Шахматная школа".В 2006 году был назначен руководителем отдела кабинета шахматной информации Государственной публичной научно-технической библиотеки. Авербах участвовал в создании музея шахматной истории, является автором многих книг, посвященных проблемам шахмат, в том числе капитального пятитомника "Шахматные окончания". Многие из них переведены на иностранные языки. Юрий Авербах – заслуженный мастер спорта СССР (1965), награжден орденом Дружбы народов (1981).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, шахматы, чемпионат мира по шахматам, международная федерация шахмат (fide)