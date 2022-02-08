https://ria.ru/20220208/averbakh-1771491223.html
Биография Юрия Авербаха
Биография Юрия Авербаха - РИА Новости, 08.02.2022
Биография Юрия Авербаха
Российский шахматист, международный гроссмейстер Юрий Львович Авербах родился 8 февраля 1922 года в Калуге. В 1925 году его семья переехала в Москву. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:19
2022-02-08T02:19
2022-02-08T02:19
справки
шахматы
чемпионат мира по шахматам
международная федерация шахмат (fide)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111443/49/1114434923_0:103:2889:1728_1920x0_80_0_0_4a2eaa4226906dc813c91b254b1d6774.jpg
Российский шахматист, международный гроссмейстер Юрий Львович Авербах родился 8 февраля 1922 года в Калуге. В 1925 году его семья переехала в Москву. В школьные годы Юрий Авербах всерьез занимался английским языком, увлекался лыжами, хоккеем, волейболом, собирал марки, год занимался боксом. Но всем спортивным увлечениям он предпочел шахматы, в которые научился играть в семь лет. Занимался в секции на Стадионе юных пионеров, находившемся на северо-западе Москвы. В январе 1938 года Юрий Авербах стал чемпионом СССР среди школьников. После окончания школы в 1939 году поступил в Московский механико-машиностроительный институту имени Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945), находился на практике в Коломне (Московская область) на паровозостроительном заводе. Вскоре вместе с остальными студентами был отправлен на бронетанковую ремонтную базу под Наро-Фоминск, где занимался восстановлением танков, тягачей, тракторов. В октябре 1941 года институт был эвакуирован в Ижевск, где Юрий Авербах продолжил обучение. В 1943 году вместе с институтом вернулся в Москву.В 1946 году окончил высшее учебное заведение и стал работать инженером в научно-исследовательском институте Министерства авиационной промышленности. Параллельно с учебой в институте, а затем и работой в НИИ, занимался шахматами. В 1944 году получил звание мастера спорта СССР. В 1946 году Авербах одержал победу (вне конкурса) на турнире в Прибалтике, а в 1948 году – на турнире памяти Н. Рюмина. В 1949 и 1950 годах он стал чемпионом Москвы. После этого Юрий Авербах принял решение стать шахматным профессионалом и в 1951 году ушел из НИИ. В 1952 году он стал гроссмейстером и претендентом на звание чемпиона мира. В 1953 году в турнире претендентов в Цюрихе (Швейцария) занял 10-11 места. В 1954 году стал чемпионом СССР, в 1956 году поделил 1-3 места в чемпионате страны. Всего с 1948 года по 1970 год Юрий Авербах участвовал в 16 чемпионатах СССР. В 1957 и 1965 годах становился чемпионом Европы в составе сборной команды СССР. Юрий Авербах – победитель многих международных турниров, в том числе в Дрездене (Германская Демократическая Республика (ныне в составе ФРГ), 1956), Вене (Австрия, 1961), Москве (1962), Рио-де-Жанейро (Бразилия, 1965), Бухаресте (Румыния, 1971), Полянице-Здруй (Польша, 1975).Занимался тренерской работой. В качестве тренера помогал советским гроссмейстерам Михаилу Талю, Борису Спасскому, Тиграну Петросяну, Василию Смыслову, Паулю Кересу, был спарринг-партнером Михаила Ботвинника.Будучи международным арбитром с 1969 года, назначался главным судьей матчей на первенство мира (1984-1985, 1993, 2000) и чемпионата мира ФИДЕ (2001), а также Всемирных шахматных олимпиад. Юрий Авербах не только выступал в турнирах, но и вел большую организаторскую работу. В 1972-1977 годах избирался президентом Шахматной федерации СССР, в 1974-1982 годах входил в центральный комитет Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в 1978-1982 годах был членом исполнительного комитета ФИДЕ.Юрий Авербах – один из ведущих специалистов в области теории эндшпиля (заключительная часть шахматной партии, после того как большинство фигур были разменяны), шахматный литератор и историк. В 1958-1962 годах был главным редактором газеты "Шахматная Москва".С 1962 года по 1999 года – главный редактор журнала "Шахматы в России" (до 1992 года "Шахматы в СССР"). Был также редактором "Шахматного бюллетеня", заместителем главного редактора энциклопедического словаря "Шахматы", в течение шестнадцати лет вел телепрограмму "Шахматная школа".В 2006 году был назначен руководителем отдела кабинета шахматной информации Государственной публичной научно-технической библиотеки. Авербах участвовал в создании музея шахматной истории, является автором многих книг, посвященных проблемам шахмат, в том числе капитального пятитомника "Шахматные окончания". Многие из них переведены на иностранные языки. Юрий Авербах – заслуженный мастер спорта СССР (1965), награжден орденом Дружбы народов (1981).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111443/49/1114434923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f8da3679091bdcbb73bc4615b78c01e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, шахматы, чемпионат мира по шахматам, международная федерация шахмат (fide)
Российский шахматист, международный гроссмейстер Юрий Львович Авербах родился
8 февраля 1922 года в Калуге. В 1925 году его семья переехала в Москву.
В школьные годы Юрий Авербах всерьез занимался английским языком
, увлекался лыжами, хоккеем, волейболом, собирал марки, год занимался боксом. Но всем спортивным увлечениям он предпочел шахматы, в которые научился играть в семь лет. Занимался в секции на Стадионе юных пионеров, находившемся на северо-западе Москвы.
В январе 1938 года Юрий Авербах стал чемпионом СССР среди школьников
.
После окончания школы в 1939 году поступил
в Московский механико-машиностроительный институту имени Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана).
Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945), находился на практике в Коломне
(Московская область) на паровозостроительном заводе. Вскоре вместе с остальными студентами был отправлен на бронетанковую ремонтную базу под Наро-Фоминск, где занимался восстановлением танков, тягачей, тракторов.
В октябре 1941 года институт был эвакуирован в Ижевск
, где Юрий Авербах продолжил обучение. В 1943 году вместе с институтом вернулся в Москву.
В 1946 году окончил
высшее учебное заведение и стал работать инженером в научно-исследовательском институте Министерства авиационной промышленности.
Параллельно с учебой в институте, а затем и работой в НИИ, занимался шахматами. В 1944 году получил звание мастера спорта СССР. В 1946 году Авербах одержал победу (вне конкурса) на турнире в Прибалтике, а в 1948 году – на турнире памяти Н. Рюмина. В 1949 и 1950 годах он стал чемпионом Москвы.
После этого Юрий Авербах принял решение стать шахматным профессионалом и в 1951 году ушел из НИИ. В 1952 году он стал гроссмейстером и претендентом на звание чемпиона мира. В 1953 году в турнире претендентов в Цюрихе (Швейцария) занял 10-11 места. В 1954 году стал чемпионом СССР, в 1956 году поделил 1-3 места в чемпионате страны. Всего с 1948 года по 1970 год Юрий Авербах участвовал в 16 чемпионатах СССР.
В 1957 и 1965 годах становился чемпионом Европы в составе сборной команды СССР.
Юрий Авербах – победитель многих международных турниров, в том числе в Дрездене (Германская Демократическая Республика (ныне в составе ФРГ), 1956), Вене (Австрия, 1961), Москве (1962), Рио-де-Жанейро (Бразилия, 1965), Бухаресте (Румыния, 1971), Полянице-Здруй (Польша, 1975).
Занимался тренерской работой. В качестве тренера помогал советским гроссмейстерам Михаилу Талю, Борису Спасскому, Тиграну Петросяну, Василию Смыслову, Паулю Кересу, был спарринг-партнером Михаила Ботвинника.
Будучи международным арбитром
с 1969 года, назначался главным судьей матчей на первенство мира (1984-1985, 1993, 2000) и чемпионата мира ФИДЕ (2001), а также Всемирных шахматных олимпиад.
Юрий Авербах не только выступал в турнирах, но и вел большую организаторскую работу
.
В 1972-1977 годах избирался президентом Шахматной федерации СССР, в 1974-1982 годах входил в центральный комитет Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в 1978-1982 годах был членом исполнительного комитета ФИДЕ.
Юрий Авербах – один из ведущих специалистов в области теории эндшпиля (заключительная часть шахматной партии, после того как большинство фигур были разменяны), шахматный литератор и историк.
В 1958-1962 годах был главным редактором газеты "Шахматная Москва".
С 1962 года по 1999 года – главный редактор журнала "Шахматы в России" (до 1992 года "Шахматы в СССР").
Был также редактором "Шахматного бюллетеня", заместителем главного редактора энциклопедического словаря "Шахматы", в течение шестнадцати лет вел телепрограмму "Шахматная школа".
В 2006 году был назначен руководителем отдела кабинета шахматной информации Государственной публичной научно-технической библиотеки.
Авербах участвовал в создании музея шахматной истории
, является автором многих книг
, посвященных проблемам шахмат, в том числе капитального пятитомника "Шахматные окончания". Многие из них переведены на иностранные языки.
Юрий Авербах – заслуженный мастер спорта СССР (1965), награжден орденом Дружбы народов (1981).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников