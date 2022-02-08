https://ria.ru/20220208/arktika-1771647536.html

Эксперты оценили российские стандарты арктического туризма

Эксперты оценили российские стандарты арктического туризма - РИА Новости, 08.02.2022

Эксперты оценили российские стандарты арктического туризма

Россия первой в мире утвердила национальные стандарты арктического туризма, которые вступят в силу с 30 июня 2022 года, и эксперты рассказали, почему они важны... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:21

2022-02-08T18:21

2022-02-08T18:21

туризм

туризм

новости - туризм

россия

арктика

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149199/92/1491999235_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_8c6d3776b7eaa1251a4e7db106c8b986.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия первой в мире утвердила национальные стандарты арктического туризма, которые вступят в силу с 30 июня 2022 года, и эксперты рассказали, почему они важны для индустрии, сообщает АТОР.По данным Ростуризма, эти ГОСТы, не имеющие аналогов в мире, позволят повысить безопасность путешествий.В стандартах с учетом сложных климатических и природных особенностей детально прописываются рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации персонала, к инфраструктуре, навигации, транспорту, снаряжению.Отдельно закреплены положения, регламентирующие организацию коммуникаций во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями.По мнению экспертов, внедрение национальных стандартов поможет развитию арктического туризма и повышению сервиса. "Чем понятнее правила, схема работы и требования, тем безопаснее поездка. Тем более, что туры по этому направлению – дорогой продукт", – резюмировали в компании "Мультитур".В АЛЕАН отметили, что арктическое направление пока осваивается в основном самостоятельными путешественниками. Возможности инфраструктуры и местных принимающих компаний очень ограничены, что сказывается на уровне цен. Но понятные требования помогут повысить качество продукта.Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что введение стандартов закрепляет сам факт существования такого нишевого направления.

https://ria.ru/20220127/murmanskayaoblast-1769805159.html

https://ria.ru/20211207/zapolyare-1762386272.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, россия, арктика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, куда поехать, куда можно лететь