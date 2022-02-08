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Туризм
https://ria.ru/20220208/arktika-1771647536.html
Эксперты оценили российские стандарты арктического туризма
Эксперты оценили российские стандарты арктического туризма - РИА Новости, 08.02.2022
Эксперты оценили российские стандарты арктического туризма
Россия первой в мире утвердила национальные стандарты арктического туризма, которые вступят в силу с 30 июня 2022 года, и эксперты рассказали, почему они важны... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:21
2022-02-08T18:21
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новости - туризм
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арктика
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туристы
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия первой в мире утвердила национальные стандарты арктического туризма, которые вступят в силу с 30 июня 2022 года, и эксперты рассказали, почему они важны для индустрии, сообщает АТОР.По данным Ростуризма, эти ГОСТы, не имеющие аналогов в мире, позволят повысить безопасность путешествий.В стандартах с учетом сложных климатических и природных особенностей детально прописываются рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации персонала, к инфраструктуре, навигации, транспорту, снаряжению.Отдельно закреплены положения, регламентирующие организацию коммуникаций во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями.По мнению экспертов, внедрение национальных стандартов поможет развитию арктического туризма и повышению сервиса. "Чем понятнее правила, схема работы и требования, тем безопаснее поездка. Тем более, что туры по этому направлению – дорогой продукт", – резюмировали в компании "Мультитур".В АЛЕАН отметили, что арктическое направление пока осваивается в основном самостоятельными путешественниками. Возможности инфраструктуры и местных принимающих компаний очень ограничены, что сказывается на уровне цен. Но понятные требования помогут повысить качество продукта.Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что введение стандартов закрепляет сам факт существования такого нишевого направления.
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туризм, новости - туризм, россия, арктика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, куда поехать, куда можно лететь
18:21 08.02.2022
 
Эксперты оценили российские стандарты арктического туризма

АТОР: новые ГОСТы повысят безопасность и качество туризма в арктической зоне России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРазвитие экотуризма в Арктике пройдет в два этапа
Развитие экотуризма в Арктике пройдет в два этапа - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия первой в мире утвердила национальные стандарты арктического туризма, которые вступят в силу с 30 июня 2022 года, и эксперты рассказали, почему они важны для индустрии, сообщает АТОР.
По данным Ростуризма, эти ГОСТы, не имеющие аналогов в мире, позволят повысить безопасность путешествий.
В стандартах с учетом сложных климатических и природных особенностей детально прописываются рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации персонала, к инфраструктуре, навигации, транспорту, снаряжению.
Отдельно закреплены положения, регламентирующие организацию коммуникаций во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями.
По мнению экспертов, внедрение национальных стандартов поможет развитию арктического туризма и повышению сервиса. "Чем понятнее правила, схема работы и требования, тем безопаснее поездка. Тем более, что туры по этому направлению – дорогой продукт", – резюмировали в компании "Мультитур".
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Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что введение стандартов закрепляет сам факт существования такого нишевого направления.
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