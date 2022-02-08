https://ria.ru/20220208/amerikantsy-1771592036.html

Опрос показал, как американцы относятся к России

Опрос показал, как американцы относятся к России - РИА Новости, 08.02.2022

Опрос показал, как американцы относятся к России

Россия вошла в тройку стран, которые американцы считают враждебными - врагом РФ считают 49% участников опроса, проведенного изданием Politico с компанией... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T06:59

2022-02-08T06:59

2022-02-08T06:59

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Россия вошла в тройку стран, которые американцы считают враждебными - врагом РФ считают 49% участников опроса, проведенного изданием Politico с компанией Morning Consult.Как следует из его данных, союзником Россию считают 3% опрошенных, еще 10% назвали ее "дружественной, но не союзником", а 24% считают РФ "недружественной, но не врагом".Негативнее всего американцы отнеслись к КНДР: 64% опрошенных назвали Северную Корею "врагом" США. Иран "врагом" назвали 51% опрошенных, а Китай и Ирак - по 44% американцев.Больше половины респондентов считают, что конгрессу США стоит ввести превентивные "суровые санкции" против России, "чтобы не допустить нападения на Украину": 34% поддерживают такие санкции однозначно, еще 29% поддерживают в некоторой степени. Против таких санкций выступили 16%.Опрос проводился 5-6 февраля 2022 года, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/otvet-1771582941.html

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в мире, россия, сша