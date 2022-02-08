https://ria.ru/20220208/alternativa-1771574972.html

Путин заявил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы нет

Путин заявил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы нет - РИА Новости, 08.02.2022

Путин заявил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы нет

Минским соглашениям по Украине альтернативы нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:48

2022-02-08T00:48

2022-02-08T01:02

в мире

украина

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минским соглашениям по Украине альтернативы нет, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220208/konflikt-1771574505.html

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