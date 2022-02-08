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https://ria.ru/20220208/alekhina-1771735307.html
Алехина из Pussy Riot получила 15 суток ареста за нацистскую символику
Алехина из Pussy Riot получила 15 суток ареста за нацистскую символику - РИА Новости, 08.02.2022
Алехина из Pussy Riot получила 15 суток ареста за нацистскую символику
Тверской суд Москвы во вторник назначил 15 суток административного ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по статье о демонстрации нацисткой... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:35
2022-02-08T17:35
происшествия
мария алехина
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник назначил 15 суток административного ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по статье о демонстрации нацисткой символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.В середине декабря она уже получала 10 суток ареста по аналогичному протоколу. По данным защиты, оба протокола связаны с картинками, опубликованными девушкой в интернете в 2015 году. Сегодняшний арест, в частности, назначен за картинку с надписями на хинди и свастиками, традиционными символами индийской культуры."Тверской районный суд арестовал Марию Алехину на 15 суток", - сказал защитник.Активистку задержали накануне после посещения инспектора ФСИН, у которого она обязана регулярно отмечаться по решению суда.Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.Ей запретили выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
https://ria.ru/20220207/alekhina-1771526833.html
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происшествия, мария алехина, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
17:35 08.02.2022
 
Алехина из Pussy Riot получила 15 суток ареста за нацистскую символику

Участнице Pussy Riot Алехиной дали 15 суток ареста за демонстрацию нацисткой символики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник назначил 15 суток административного ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по статье о демонстрации нацисткой символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
В середине декабря она уже получала 10 суток ареста по аналогичному протоколу. По данным защиты, оба протокола связаны с картинками, опубликованными девушкой в интернете в 2015 году. Сегодняшний арест, в частности, назначен за картинку с надписями на хинди и свастиками, традиционными символами индийской культуры.
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 17:47
Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве
"Тверской районный суд арестовал Марию Алехину на 15 суток", - сказал защитник.
Активистку задержали накануне после посещения инспектора ФСИН, у которого она обязана регулярно отмечаться по решению суда.
Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.
Ей запретили выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.
Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Преображенском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 11:50
Мосгорсуд утвердил ограничение свободы участнице Pussy Riot Алехиной
 
ПроисшествияМария АлехинаМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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