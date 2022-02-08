https://ria.ru/20220208/alekhina-1771735307.html

Алехина из Pussy Riot получила 15 суток ареста за нацистскую символику

Алехина из Pussy Riot получила 15 суток ареста за нацистскую символику - РИА Новости, 08.02.2022

Алехина из Pussy Riot получила 15 суток ареста за нацистскую символику

Тверской суд Москвы во вторник назначил 15 суток административного ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по статье о демонстрации нацисткой... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:35

2022-02-08T17:35

2022-02-08T17:35

происшествия

мария алехина

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151141/29/1511412927_0:140:2561:1580_1920x0_80_0_0_2430faf6f03963e61483946534342647.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник назначил 15 суток административного ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по статье о демонстрации нацисткой символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.В середине декабря она уже получала 10 суток ареста по аналогичному протоколу. По данным защиты, оба протокола связаны с картинками, опубликованными девушкой в интернете в 2015 году. Сегодняшний арест, в частности, назначен за картинку с надписями на хинди и свастиками, традиционными символами индийской культуры."Тверской районный суд арестовал Марию Алехину на 15 суток", - сказал защитник.Активистку задержали накануне после посещения инспектора ФСИН, у которого она обязана регулярно отмечаться по решению суда.Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.Ей запретили выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".

https://ria.ru/20220207/alekhina-1771526833.html

https://ria.ru/20211026/alekhina-1756268787.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мария алехина, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)