Генпрокуратура направила дело Абызова в суд
Генпрокуратура направила уголовное дело против экс-министра Абызова в суд
Михаил Абызов
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и 11 его соучастников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
"Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемые не признали", - пояснили в Генпрокуратуре.
Все обвиняемые находятся под стражей.
Ранее в СК сообщали, что Абызов и соучастники в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям УК РФ: "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности".
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.
По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.
Абызов был задержан в марте 2019 года.
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