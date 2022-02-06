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Постпред США прокомментировала заявления России и Китая

Постпред США прокомментировала заявления России и Китая - РИА Новости, 06.02.2022

Постпред США прокомментировала заявления России и Китая

США считают важным удвоить усилия "по защите демократий", заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN, комментируя принятое... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T19:53

2022-02-06T19:53

2022-02-06T20:13

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ООН, 6 фев – РИА Новости. США считают важным удвоить усилия "по защите демократий", заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN, комментируя принятое совместное заявление лидеров РФ и Китая.В пятницу в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Было принято совместное заявление о международных отношениях.Ведущий CNN задал Томас-Грифнвилд вопрос о том, "что может значить укрепление партнерства РФ и Китая для демократии"."Мы видели, как это партнерство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократий и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили", - отметила постпред США.По ее словам, встреча лидеров РФ и Китая укрепила решимость США "продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру".Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".Стороны также призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, и заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

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