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Постпред США прокомментировала заявления России и Китая
Постпред США прокомментировала заявления России и Китая - РИА Новости, 06.02.2022
Постпред США прокомментировала заявления России и Китая
США считают важным удвоить усилия "по защите демократий", заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN, комментируя принятое... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:53
2022-02-06T20:13
в мире
владимир путин
оон
шос
европа
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сша
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ООН, 6 фев – РИА Новости. США считают важным удвоить усилия "по защите демократий", заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN, комментируя принятое совместное заявление лидеров РФ и Китая.В пятницу в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Было принято совместное заявление о международных отношениях.Ведущий CNN задал Томас-Грифнвилд вопрос о том, "что может значить укрепление партнерства РФ и Китая для демократии"."Мы видели, как это партнерство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократий и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили", - отметила постпред США.По ее словам, встреча лидеров РФ и Китая укрепила решимость США "продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру".Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".Стороны также призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, и заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
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в мире, владимир путин, оон, шос, европа, россия, сша, евразийский экономический союз, си цзиньпин
19:53 06.02.2022 (обновлено: 20:13 06.02.2022)
 
Постпред США прокомментировала заявления России и Китая

Постпред США Томас-Гринфилд: мы должны защитить демократию после заявления России и Китая

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
ООН, 6 фев – РИА Новости. США считают важным удвоить усилия "по защите демократий", заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN, комментируя принятое совместное заявление лидеров РФ и Китая.
В пятницу в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Было принято совместное заявление о международных отношениях.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 19:29
В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
Ведущий CNN задал Томас-Грифнвилд вопрос о том, "что может значить укрепление партнерства РФ и Китая для демократии".
"Мы видели, как это партнерство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократий и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили", - отметила постпред США.
По ее словам, встреча лидеров РФ и Китая укрепила решимость США "продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 15:31
Россия и Китай оставили Запад в меньшинстве
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".
Стороны также призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, и заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.
 
В миреВладимир ПутинООНШОСЕвропаРоссияСШАЕвразийский экономический союзСи Цзиньпин
 
 
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