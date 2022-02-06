19:53 06.02.2022 (обновлено: 20:13 06.02.2022)
Постпред США прокомментировала заявления России и Китая
Постпред США Томас-Гринфилд: мы должны защитить демократию после заявления России и Китая
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд
ООН, 6 фев – РИА Новости. США считают важным удвоить усилия "по защите демократий", заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN, комментируя принятое совместное заявление лидеров РФ и Китая.
В пятницу в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Было принято совместное заявление о международных отношениях.
5 февраля, 19:29В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
Ведущий CNN задал Томас-Грифнвилд вопрос о том, "что может значить укрепление партнерства РФ и Китая для демократии".
"Мы видели, как это партнерство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократий и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили", - отметила постпред США.
4 февраля, 15:31Россия и Китай оставили Запад в меньшинстве
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".
Стороны также призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, и заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.