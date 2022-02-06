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Царство льда в Саппоро: в Японии проходит фестиваль снежных скульптур

Царство льда в Саппоро: в Японии проходит фестиваль снежных скульптур - РИА Новости, 06.02.2022

Царство льда в Саппоро: в Японии проходит фестиваль снежных скульптур

В Японии начался один из самых красивых праздников зимы – Снежный фестиваль в Саппоро, который проходит до 12 февраля. Правда, в этом году, как и в прошлом,... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:39

2022-02-06T11:39

2022-02-06T11:39

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Японии начался один из самых красивых праздников зимы – Снежный фестиваль в Саппоро, который проходит до 12 февраля. Правда, в этом году, как и в прошлом, из-за пандемии его перевели в онлайн-формат, гостям предлагают поделиться фотографиями ледяных скульптур. Невероятные снимки снежных шедевров – в фотоленте РИА Новости.

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