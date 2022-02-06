Царство льда в Саппоро: в Японии проходит фестиваль снежных скульптур
Впервые праздник провели еще в 1950 году, и с тех пор событие широко известно в Японии.
Впервые праздник провели еще в 1950 году, и с тех пор событие широко известно в Японии.
Началось все со старшеклассников одной из местных школ. Они установили шесть снежных скульптур животных в парке Одори. Идея жителям понравилась, а после Олимпиады в Саппоро в 1972 году фестиваль приобрел всемирную славу.
Началось все со старшеклассников одной из местных школ. Они установили шесть снежных скульптур животных в парке Одори. Идея жителям понравилась, а после Олимпиады в Саппоро в 1972 году фестиваль приобрел всемирную славу.
Как правило, на фестивале можно увидеть около 400 снежных скульптур. В этом году их будет еще больше.
Как правило, на фестивале можно увидеть около 400 снежных скульптур. В этом году их будет еще больше.
Кстати, возводить самые внушительные объекты помогают солдаты Сухопутных сил самообороны Японии.
Кстати, возводить самые внушительные объекты помогают солдаты Сухопутных сил самообороны Японии.
Пока из-за коронавируса все ушло в онлайн, но в будущем миллионы туристов вновь смогут приезжать в Саппоро на праздник и любоваться скульптурами.
Пока из-за коронавируса все ушло в онлайн, но в будущем миллионы туристов вновь смогут приезжать в Саппоро на праздник и любоваться скульптурами.
Через интернет можно купить сувениры, включая официальную продукцию фестиваля. Планируются онлайн и мастер-классы, а также экскурсии по мастерским и производствам.
Через интернет можно купить сувениры, включая официальную продукцию фестиваля. Планируются онлайн и мастер-классы, а также экскурсии по мастерским и производствам.
"В это непростое время мы хотели бы подбодрить мир этими замечательными фотографиями, принести всем радость зимы", – говорят организаторы шоу.
"В это непростое время мы хотели бы подбодрить мир этими замечательными фотографиями, принести всем радость зимы", – говорят организаторы шоу.