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Туризм
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Царство льда в Саппоро: в Японии проходит фестиваль снежных скульптур
Царство льда в Саппоро: в Японии проходит фестиваль снежных скульптур - РИА Новости, 06.02.2022
Царство льда в Саппоро: в Японии проходит фестиваль снежных скульптур
В Японии начался один из самых красивых праздников зимы – Снежный фестиваль в Саппоро, который проходит до 12 февраля. Правда, в этом году, как и в прошлом,... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T11:39
2022-02-06T11:39
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Японии начался один из самых красивых праздников зимы – Снежный фестиваль в Саппоро, который проходит до 12 февраля. Правда, в этом году, как и в прошлом, из-за пандемии его перевели в онлайн-формат, гостям предлагают поделиться фотографиями ледяных скульптур. Невероятные снимки снежных шедевров – в фотоленте РИА Новости.
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фото - туризм, маршруты - туризм, япония, саппоро, фото, стиль жизни, искусство, что посмотреть
11:39 06.02.2022
 

Царство льда в Саппоро: в Японии проходит фестиваль снежных скульптур

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Японии начался один из самых красивых праздников зимы – Снежный фестиваль в Саппоро, который проходит до 12 февраля. Правда, в этом году, как и в прошлом, из-за пандемии его перевели в онлайн-формат, гостям предлагают поделиться фотографиями ледяных скульптур. Невероятные снимки снежных шедевров – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : JNTO

Впервые праздник провели еще в 1950 году, и с тех пор событие широко известно в Японии.

Снежный фестиваль в Саппоро, Япония
1 из 7

Впервые праздник провели еще в 1950 году, и с тех пор событие широко известно в Японии.

© Фото : JNTO
© Фото : JNTO

Началось все со старшеклассников одной из местных школ. Они установили шесть снежных скульптур животных в парке Одори. Идея жителям понравилась, а после Олимпиады в Саппоро в 1972 году фестиваль приобрел всемирную славу.

Снежный фестиваль в Саппоро, Япония
2 из 7

Началось все со старшеклассников одной из местных школ. Они установили шесть снежных скульптур животных в парке Одори. Идея жителям понравилась, а после Олимпиады в Саппоро в 1972 году фестиваль приобрел всемирную славу.

© Фото : JNTO
© Фото : JNTO

Как правило, на фестивале можно увидеть около 400 снежных скульптур. В этом году их будет еще больше.

Снежный фестиваль в Саппоро, Япония
3 из 7

Как правило, на фестивале можно увидеть около 400 снежных скульптур. В этом году их будет еще больше.

© Фото : JNTO
© Фото : JNTO

Кстати, возводить самые внушительные объекты помогают солдаты Сухопутных сил самообороны Японии.

Снежный фестиваль в Саппоро, Япония
4 из 7

Кстати, возводить самые внушительные объекты помогают солдаты Сухопутных сил самообороны Японии.

© Фото : JNTO
© Фото : JNTO

Пока из-за коронавируса все ушло в онлайн, но в будущем миллионы туристов вновь смогут приезжать в Саппоро на праздник и любоваться скульптурами.

Снежный фестиваль в Саппоро, Япония
5 из 7

Пока из-за коронавируса все ушло в онлайн, но в будущем миллионы туристов вновь смогут приезжать в Саппоро на праздник и любоваться скульптурами.

© Фото : JNTO
© Фото : JNTO

Через интернет можно купить сувениры, включая официальную продукцию фестиваля. Планируются онлайн и мастер-классы, а также экскурсии по мастерским и производствам.

Снежный фестиваль в Саппоро, Япония
6 из 7

Через интернет можно купить сувениры, включая официальную продукцию фестиваля. Планируются онлайн и мастер-классы, а также экскурсии по мастерским и производствам.

© Фото : JNTO
© Фото : JNTO

"В это непростое время мы хотели бы подбодрить мир этими замечательными фотографиями, принести всем радость зимы", – говорят организаторы шоу.

Снежный фестиваль в Саппоро, Япония
7 из 7

"В это непростое время мы хотели бы подбодрить мир этими замечательными фотографиями, принести всем радость зимы", – говорят организаторы шоу.

© Фото : JNTO
 
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