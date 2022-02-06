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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220206/vaktsina-1771355147.html
В Индии зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт", сообщили в РФПИ
В Индии зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт", сообщили в РФПИ - РИА Новости, 06.02.2022
В Индии зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт", сообщили в РФПИ
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Индии, таким образом, теперь в странах, одобривших "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и как... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:10
2022-02-06T19:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
индия
вакцина "спутник лайт"
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Индии, таким образом, теперь в странах, одобривших "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и как универсальный бустер, проживает более 2,5 миллиарда человек, сообщил РФПИ."Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Таким образом, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек", - указали в фонде.В качестве универсального бустера препарат уже одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины, напомнили в фонде. Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон" до уровней, сопоставимых с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма.Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции.Компания-партнер РФПИ, Dr. Reddy's Laboratories, провела дополнительные клинические исследования "Спутника Лайт" в Индии, положительные данные которых также учитывались DCGI при регистрации.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V". Индия является ведущим производственным хабом для производства вакцины "Спутник V".Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными негативными явлениями после вакцинации, как миокардиты или перикардиты. Высокая безопасность и эффективность "Спутника Лайт" и "Спутника V" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации более чем из 60 стран.
https://ria.ru/20220206/omikron-1771340678.html
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коронавирус covid-19, в мире, индия, вакцина "спутник лайт", российский фонд прямых инвестиций
19:10 06.02.2022 (обновлено: 19:20 06.02.2022)
 
В Индии зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт", сообщили в РФПИ

РФПИ: в Индии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ампула с вакциной "Спутник Лайт"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Индии, таким образом, теперь в странах, одобривших "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и как универсальный бустер, проживает более 2,5 миллиарда человек, сообщил РФПИ.
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Таким образом, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек", - указали в фонде.
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В качестве универсального бустера препарат уже одобрен в целом ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины, напомнили в фонде. Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон" до уровней, сопоставимых с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма.
Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции.
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Компания-партнер РФПИ, Dr. Reddy's Laboratories, провела дополнительные клинические исследования "Спутника Лайт" в Индии, положительные данные которых также учитывались DCGI при регистрации.
Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V". Индия является ведущим производственным хабом для производства вакцины "Спутник V".
Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными негативными явлениями после вакцинации, как миокардиты или перикардиты. Высокая безопасность и эффективность "Спутника Лайт" и "Спутника V" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации более чем из 60 стран.
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Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
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