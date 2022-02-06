У берегов Ливана произошла авария с танкером, перевозившим мазут
Ливанский министр Хамия сообщил об аварии с танкером, перевозившим мазут, у берегов страны
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря
КАИР, 6 фев – РИА Новости. Танкер с 42 тысячами тонн мазута получил повреждения у берегов Ливана из-за сильного ветра, ущерба экологии нет, сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия.
"Прибывший из турецкого порта Алиага в ливанский порт Амшит танкер Pyxis Epsilon с 42 тысячами тонн мазута из-за сильного ветра попал в инцидент у берегов Амшита, в результате чего у судна поврежден руль и была прекращена разгрузка", - написал Хамия в Twitter.
Министр заверил, что в результате происшествия ущерба экологии нет.
По словам Хамии, решено отбуксировать судно в порт Бейрута, где его разгрузят в понедельник.
В феврале 2021 года после сильного шторма на побережье южного Ливана было выброшено большое количество нефтепродукта, напоминающего мазут. Израильская сторона заявляла об экологической катастрофе в связи с загрязнением 160 километров побережья нефтепродуктами неизвестного происхождения.
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