https://ria.ru/20220206/tanker-1771354834.html

У берегов Ливана произошла авария с танкером, перевозившим мазут

У берегов Ливана произошла авария с танкером, перевозившим мазут - РИА Новости, 06.02.2022

У берегов Ливана произошла авария с танкером, перевозившим мазут

Танкер с 42 тысячами тонн мазута получил повреждения у берегов Ливана из-за сильного ветра, ущерба экологии нет, сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T19:07

2022-02-06T19:07

2022-02-06T19:07

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КАИР, 6 фев – РИА Новости. Танкер с 42 тысячами тонн мазута получил повреждения у берегов Ливана из-за сильного ветра, ущерба экологии нет, сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия.Министр заверил, что в результате происшествия ущерба экологии нет.По словам Хамии, решено отбуксировать судно в порт Бейрута, где его разгрузят в понедельник.В феврале 2021 года после сильного шторма на побережье южного Ливана было выброшено большое количество нефтепродукта, напоминающего мазут. Израильская сторона заявляла об экологической катастрофе в связи с загрязнением 160 километров побережья нефтепродуктами неизвестного происхождения.

https://ria.ru/20220204/pozhar-1771136726.html

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в мире, бейрут, ливан