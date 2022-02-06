Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/tanker-1771354834.html
У берегов Ливана произошла авария с танкером, перевозившим мазут
У берегов Ливана произошла авария с танкером, перевозившим мазут - РИА Новости, 06.02.2022
У берегов Ливана произошла авария с танкером, перевозившим мазут
Танкер с 42 тысячами тонн мазута получил повреждения у берегов Ливана из-за сильного ветра, ущерба экологии нет, сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:07
2022-02-06T19:07
в мире
бейрут
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797776_0:322:2839:1919_1920x0_80_0_0_e627816d86f9617e4b3255b9f5f97af5.jpg
КАИР, 6 фев – РИА Новости. Танкер с 42 тысячами тонн мазута получил повреждения у берегов Ливана из-за сильного ветра, ущерба экологии нет, сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия.Министр заверил, что в результате происшествия ущерба экологии нет.По словам Хамии, решено отбуксировать судно в порт Бейрута, где его разгрузят в понедельник.В феврале 2021 года после сильного шторма на побережье южного Ливана было выброшено большое количество нефтепродукта, напоминающего мазут. Израильская сторона заявляла об экологической катастрофе в связи с загрязнением 160 километров побережья нефтепродуктами неизвестного происхождения.
https://ria.ru/20220204/pozhar-1771136726.html
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797776_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_40e420cd59ee917dae7e3362ad5a4467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, ливан
19:07 06.02.2022
 
У берегов Ливана произошла авария с танкером, перевозившим мазут

Ливанский министр Хамия сообщил об аварии с танкером, перевозившим мазут, у берегов страны

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря
Читать ria.ru в
КАИР, 6 фев – РИА Новости. Танкер с 42 тысячами тонн мазута получил повреждения у берегов Ливана из-за сильного ветра, ущерба экологии нет, сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия.
"Прибывший из турецкого порта Алиага в ливанский порт Амшит танкер Pyxis Epsilon с 42 тысячами тонн мазута из-за сильного ветра попал в инцидент у берегов Амшита, в результате чего у судна поврежден руль и была прекращена разгрузка", - написал Хамия в Twitter.
Министр заверил, что в результате происшествия ущерба экологии нет.
По словам Хамии, решено отбуксировать судно в порт Бейрута, где его разгрузят в понедельник.
В феврале 2021 года после сильного шторма на побережье южного Ливана было выброшено большое количество нефтепродукта, напоминающего мазут. Израильская сторона заявляла об экологической катастрофе в связи с загрязнением 160 километров побережья нефтепродуктами неизвестного происхождения.
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 17:58
У побережья Нигерии потушили пожар на нефтедобывающем судне
 
В миреБейрутЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала