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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220206/san-remo-1771314492.html
Объявлены победители итальянского фестиваля эстрадной музыки "Сан-Ремо"
Объявлены победители итальянского фестиваля эстрадной музыки "Сан-Ремо" - РИА Новости, 06.02.2022
Объявлены победители итальянского фестиваля эстрадной музыки "Сан-Ремо"
Победителем 72-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал дуэт местных исполнителей Махмуда (Mahmood) и Бланко (Blanco), выступивших с РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T11:57
2022-02-06T11:57
культура
новости культуры
италия
сан-ремо
музыка
шоу-бизнес
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РИМ, 6 фев – РИА Новости. Победителем 72-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал дуэт местных исполнителей Махмуда (Mahmood) и Бланко (Blanco), выступивших с лиричной композицией Brividi ("Мурашки" в переводе с итальянского).Итоги песенного конкурса, который открылся 1 февраля, подвели в ночь на воскресенье. Для Махмуда, работающего на стыке хип-хопа, соула и R&amp;B с "восточными" мотивами, победа на фестивале стала второй в карьере. В 2019 году лучшей песней смотра стала его песня Soldi ("Деньги"), которая впоследствии стала крайне популярной и среди обычной публики.В течение пяти дней свои музыкальные номера представили 25 претендентов на главный приз "Золотую пальму". Самым известным из конкурсантов оказался 77-летний Джанни Моранди, который в итоге занял третье место в общем рейтинге. Ветерану даже удалось одержать победу на одном из промежуточных этапов конкурса на вечере, посвященных кавер-версиям других исполнителей.Телерейтинги нынешнего фестиваля оказались значительно выше прошлогоднего мероприятия. Так, например, третий вечер собрал у экранов 9 миллионов 360 тысяч зрителей против 7,4 миллиона в прошлом году.Победитель "Сан-Ремо" представит страну в финале конкурса "Евровидение", который пройдет в Турине в середине мая. Право на его проведение Италия получила после прошлогоднего триумфа группы Maneskin, которая в этом году выступила на "Сан-Ремо" в качестве приглашенных гостей.
https://ria.ru/20220203/eurovision-1770820999.html
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новости культуры, италия, сан-ремо, музыка, шоу-бизнес
11:57 06.02.2022
 
Объявлены победители итальянского фестиваля эстрадной музыки "Сан-Ремо"

Объявлены победители итальянского фестиваля эстрадной музыки "Сан-Ремо"

© RaiДуэт Махмуд и Бланко (Mahmood & Blanco) во время выступления на фестивале в Сан-Ремо, Италия. Кадр из видеотрансляции
Дуэт Махмуд и Бланко (Mahmood & Blanco) во время выступления на фестивале в Сан-Ремо, Италия. Кадр из видеотрансляции
© Rai
Читать ria.ru в
РИМ, 6 фев – РИА Новости. Победителем 72-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал дуэт местных исполнителей Махмуда (Mahmood) и Бланко (Blanco), выступивших с лиричной композицией Brividi ("Мурашки" в переводе с итальянского).
Итоги песенного конкурса, который открылся 1 февраля, подвели в ночь на воскресенье. Для Махмуда, работающего на стыке хип-хопа, соула и R&B с "восточными" мотивами, победа на фестивале стала второй в карьере. В 2019 году лучшей песней смотра стала его песня Soldi ("Деньги"), которая впоследствии стала крайне популярной и среди обычной публики.
В течение пяти дней свои музыкальные номера представили 25 претендентов на главный приз "Золотую пальму". Самым известным из конкурсантов оказался 77-летний Джанни Моранди, который в итоге занял третье место в общем рейтинге.
Ветерану даже удалось одержать победу на одном из промежуточных этапов конкурса на вечере, посвященных кавер-версиям других исполнителей.
Телерейтинги нынешнего фестиваля оказались значительно выше прошлогоднего мероприятия. Так, например, третий вечер собрал у экранов 9 миллионов 360 тысяч зрителей против 7,4 миллиона в прошлом году.
Победитель "Сан-Ремо" представит страну в финале конкурса "Евровидение", который пройдет в Турине в середине мая. Право на его проведение Италия получила после прошлогоднего триумфа группы Maneskin, которая в этом году выступила на "Сан-Ремо" в качестве приглашенных гостей.
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