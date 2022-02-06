https://ria.ru/20220206/pozhar-1771374613.html

Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 06.02.2022

Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Пожар на складе в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T22:58

2022-02-06T22:58

2022-02-06T22:58

происшествия

коммерческая недвижимость

дзержинский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4162033235a883751ddb5177466a5e65.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает подмосковный главк МЧС.По данным МЧС РФ, сообщение о пожаре на металло-каркасном складе по улице Карьер-Зил, дом 4 в Дзержинском поступило в 19.35. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По данным подмосковного главка МЧС, склад горел на площади 2250 квадратных метров."В 22.00 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

дзержинский

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, дзержинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)