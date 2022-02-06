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Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 06.02.2022
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T22:58
2022-02-06T22:58
происшествия
коммерческая недвижимость
дзержинский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает подмосковный главк МЧС.По данным МЧС РФ, сообщение о пожаре на металло-каркасном складе по улице Карьер-Зил, дом 4 в Дзержинском поступило в 19.35. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По данным подмосковного главка МЧС, склад горел на площади 2250 квадратных метров."В 22.00 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
дзержинский
московская область (подмосковье)
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происшествия, коммерческая недвижимость, дзержинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
22:58 06.02.2022
 
Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Пожар на складе в Подмосковье локализовали на 1,2 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной части
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает подмосковный главк МЧС.
По данным МЧС РФ, сообщение о пожаре на металло-каркасном складе по улице Карьер-Зил, дом 4 в Дзержинском поступило в 19.35. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По данным подмосковного главка МЧС, склад горел на площади 2250 квадратных метров.
"В 22.00 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьДзержинскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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