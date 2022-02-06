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Крупный пожар вспыхнул в здании около музея Орсе в Париже
Крупный пожар вспыхнул в здании около музея Орсе в Париже - РИА Новости, 06.02.2022
Крупный пожар вспыхнул в здании около музея Орсе в Париже
Крупный пожар произошел в воскресенье в Париже около музея Орсе, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T21:16
2022-02-06T22:51
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ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Крупный пожар произошел в воскресенье в Париже около музея Орсе, передает телеканал BFMTV.По его данным, горят строительные леса на здании в районе набережной в седьмом округе Парижа. На месте находятся пожарные, которые стараются погасить пламя.В результате крупного пожара в здании в 7 округе Парижа, находящиеся около резиденции посла ФРГ, никто не пострадал, возгорание тушат более 150 пожарных, сообщил РИА Новости представитель спасательной службы.По его словам, возгорание произошло около 17.30 (19.30 мск).Он подчеркнул, что в результате пожара никто не пострадал."Возгорание тушат более 150 пожарных", - сообщил он.По словам собеседника агентства, четырехэтажный особняк, где произошел пожар, находится около резиденции посла ФРГ.Ни резиденция посла, ни музей Орсэ, расположенный поблизости, не огнем не затронуты, отметил представитель пожарных.По свидетельству корреспондента РИА Новости, ряд улиц в 7 округе французской столицы оцеплены, в частности, участок на набережной Анатоля Франса на левом берегу Сены.
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в мире, париж
21:16 06.02.2022 (обновлено: 22:51 06.02.2022)
 
Крупный пожар вспыхнул в здании около музея Орсе в Париже

Крупный пожар вспыхнул в здании около музея Орсе в Париже

© AP Photo / Michel EulerПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Michel Euler
Париж, Франция
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Крупный пожар произошел в воскресенье в Париже около музея Орсе, передает телеканал BFMTV.
По его данным, горят строительные леса на здании в районе набережной в седьмом округе Парижа. На месте находятся пожарные, которые стараются погасить пламя.
В результате крупного пожара в здании в 7 округе Парижа, находящиеся около резиденции посла ФРГ, никто не пострадал, возгорание тушат более 150 пожарных, сообщил РИА Новости представитель спасательной службы.
По его словам, возгорание произошло около 17.30 (19.30 мск).
"На данном этапе ничего не позволяет определенно назвать причину возгорания. Будет проведено расследование. Речь идет о пожаре в здании, в котором велись ремонтные работы. Поэтому выдвигается гипотеза, связанная с ремонтными работами и возгоранием материалов", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в результате пожара никто не пострадал.
"Возгорание тушат более 150 пожарных", - сообщил он.
По словам собеседника агентства, четырехэтажный особняк, где произошел пожар, находится около резиденции посла ФРГ.
Ни резиденция посла, ни музей Орсэ, расположенный поблизости, не огнем не затронуты, отметил представитель пожарных.
По свидетельству корреспондента РИА Новости, ряд улиц в 7 округе французской столицы оцеплены, в частности, участок на набережной Анатоля Франса на левом берегу Сены.
 
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