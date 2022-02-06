https://ria.ru/20220206/pozhar-1771364778.html

В Подмосковье загорелся склад

В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 06.02.2022

В Подмосковье загорелся склад

Возгорание произошло на металло-каркасном складе в Подмосковье, площадь пожара составляет более 2,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Московской... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T20:51

2022-02-06T20:51

2022-02-06T21:28

происшествия

коммерческая недвижимость

дзержинский

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на металло-каркасном складе в Подмосковье, площадь пожара составляет более 2,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Московской области.По данным ведомства, склад находится по адресу: улица Карьер Зил, дом 4 в Дзержинском. Уточняется, что площадь склада составляет 150 на 30 квадратных метров. Пожар занимает половину площади склада."Склад горит на площади 2250 квадратных метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что информации о пострадавших не поступало.Огонь со склада в Подмосковье может перейти на соседнее здание, сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, сообщение о пожаре по улице Карьер-Зил, дом 4 в Дзержинском поступило в 19.35. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По данным подмосковного главка МЧС, склад горит на площади 2250 квадратных метров."Существует угроза распространения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что к тушению пожара привлечены 42 человека и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20220206/pozhar-1771366713.html

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дзержинский

московская область (подмосковье)

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происшествия, коммерческая недвижимость, дзержинский, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)