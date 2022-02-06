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На стройке метро "Новаторская" произошел пожар

На стройке метро "Новаторская" произошел пожар - РИА Новости, 06.02.2022

На стройке метро "Новаторская" произошел пожар

Деревянная опалубка горит на площади 300 "квадратов" у стройки метро "Новаторская" в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T19:16

2022-02-06T19:16

2022-02-06T20:20

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Деревянная опалубка горит на площади 300 "квадратов" у стройки метро "Новаторская" в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В 17.44 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинский проспект, 97. По прибытии пожарноспасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание деревянной опалубки на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасателями сейчас принимаются меры по ликвидации возгорания."Сведений о пострадавших не поступало", - уточнили в ведомстве.По данному адресу строится станция метро "Новаторская".Пожар у стройки метро "Новаторская" в Москве полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по столице.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)