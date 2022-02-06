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На стройке метро "Новаторская" произошел пожар
На стройке метро "Новаторская" произошел пожар - РИА Новости, 06.02.2022
На стройке метро "Новаторская" произошел пожар
Деревянная опалубка горит на площади 300 "квадратов" у стройки метро "Новаторская" в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:16
2022-02-06T20:20
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Деревянная опалубка горит на площади 300 "квадратов" у стройки метро "Новаторская" в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В 17.44 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинский проспект, 97. По прибытии пожарноспасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание деревянной опалубки на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасателями сейчас принимаются меры по ликвидации возгорания."Сведений о пострадавших не поступало", - уточнили в ведомстве.По данному адресу строится станция метро "Новаторская".Пожар у стройки метро "Новаторская" в Москве полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по столице.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:16 06.02.2022 (обновлено: 20:20 06.02.2022)
 
На стройке метро "Новаторская" произошел пожар

Опалубка загорелась у стройки метро "Новаторская" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНа месте пожара в котловане на стройке метро "Новаторская"
На месте пожара в котловане на стройке метро Новаторская - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На месте пожара в котловане на стройке метро "Новаторская"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Деревянная опалубка горит на площади 300 "квадратов" у стройки метро "Новаторская" в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"В 17.44 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинский проспект, 97. По прибытии пожарноспасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание деревянной опалубки на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасателями сейчас принимаются меры по ликвидации возгорания.
"Сведений о пострадавших не поступало", - уточнили в ведомстве.
Пожар на стройке возле метро Курская в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа 2021, 14:09
На стройке возле "Курской" произошел пожар
По данному адресу строится станция метро "Новаторская".
Пожар у стройки метро "Новаторская" в Москве полностью ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по столице.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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