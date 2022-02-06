https://ria.ru/20220206/pogoda-1771305410.html

Москвичам пообещали идеальную зимнюю погоду в воскресенье

Москвичам пообещали идеальную зимнюю погоду в воскресенье - РИА Новости, 06.02.2022

Москвичам пообещали идеальную зимнюю погоду в воскресенье

Идеальная для зимы погода с небольшим снегопадом ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:38

2022-02-06T10:38

2022-02-06T10:38

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Идеальная для зимы погода с небольшим снегопадом ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Погода будет сегодня для зимы идеальная. Ситуация в атмосфере обусловится ложбиной Североатлантического циклона, в которой проляжет так называемый атмосферный фронт окклюзии по типу тёплого. Поэтому москвичей и жителей области ждет преимущественно пасмурная погода, с небольшим снегопадом, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Сейчас, конечно, холодно - около минус 9,7 градуса, морозец щиплет, но днем холод отступит и температура вернётся строго в своё климатическое русло февраля, в Москве будет минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7. А к вечеру ещё потеплеет на градус-другой", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление практически не изменится и составит 738 миллиметров ртутного столба. Высота снежного покрова на ВДНХ составляет 45 сантиметров.

https://ria.ru/20220203/pogoda-1770848177.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), общество, погода, центр "фобос", евгений тишковец