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Москвичам пообещали идеальную зимнюю погоду в воскресенье
Москвичам пообещали идеальную зимнюю погоду в воскресенье - РИА Новости, 06.02.2022
Москвичам пообещали идеальную зимнюю погоду в воскресенье
Идеальная для зимы погода с небольшим снегопадом ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T10:38
2022-02-06T10:38
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Идеальная для зимы погода с небольшим снегопадом ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Погода будет сегодня для зимы идеальная. Ситуация в атмосфере обусловится ложбиной Североатлантического циклона, в которой проляжет так называемый атмосферный фронт окклюзии по типу тёплого. Поэтому москвичей и жителей области ждет преимущественно пасмурная погода, с небольшим снегопадом, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Сейчас, конечно, холодно - около минус 9,7 градуса, морозец щиплет, но днем холод отступит и температура вернётся строго в своё климатическое русло февраля, в Москве будет минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7. А к вечеру ещё потеплеет на градус-другой", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление практически не изменится и составит 738 миллиметров ртутного столба. Высота снежного покрова на ВДНХ составляет 45 сантиметров.
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москва, московская область (подмосковье), общество, погода, центр "фобос", евгений тишковец
10:38 06.02.2022
 
Москвичам пообещали идеальную зимнюю погоду в воскресенье

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается идеальная зимняя погода

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве
Мужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мужчина гуляет со своей собакой в сквере на Ленинском проспект в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Идеальная для зимы погода с небольшим снегопадом ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Погода будет сегодня для зимы идеальная. Ситуация в атмосфере обусловится ложбиной Североатлантического циклона, в которой проляжет так называемый атмосферный фронт окклюзии по типу тёплого. Поэтому москвичей и жителей области ждет преимущественно пасмурная погода, с небольшим снегопадом, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Сейчас, конечно, холодно - около минус 9,7 градуса, морозец щиплет, но днем холод отступит и температура вернётся строго в своё климатическое русло февраля, в Москве будет минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7. А к вечеру ещё потеплеет на градус-другой", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление практически не изменится и составит 738 миллиметров ртутного столба. Высота снежного покрова на ВДНХ составляет 45 сантиметров.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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