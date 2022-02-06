https://ria.ru/20220206/obvinenie-1771296778.html

Украина обвинила Запад во всех смертных грехах

Депутат Рады обвинил Запад в геноциде украинского народа - РИА Новости, 06.02.2022

Украина обвинила Запад во всех смертных грехах

Режим, уже восемь лет остающийся под контролем западных стран, сумел сломить дух украинского народа. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T08:49

2022-02-06T08:49

2022-02-06T13:19

в мире

украина

верховная рада украины

илья кива

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Режим, уже восемь лет остающийся под контролем западных стран, сумел сломить дух украинского народа. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По словам политика, Запад устроил на Украине настоящий геноцид, позволив нацистам безнаказанно творить беспорядок и разворовывать страну.В результате украинцы молчат и сидят по домам, "пропитанные страхом", заключил Кива.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий в конституцию внесли изменения, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. При этом бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.

https://ria.ru/20220205/ukraina-1771236943.html

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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь