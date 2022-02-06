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Украина обвинила Запад во всех смертных грехах
Депутат Рады обвинил Запад в геноциде украинского народа - РИА Новости, 06.02.2022
Украина обвинила Запад во всех смертных грехах
Режим, уже восемь лет остающийся под контролем западных стран, сумел сломить дух украинского народа. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T08:49
2022-02-06T13:19
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Режим, уже восемь лет остающийся под контролем западных стран, сумел сломить дух украинского народа. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По словам политика, Запад устроил на Украине настоящий геноцид, позволив нацистам безнаказанно творить беспорядок и разворовывать страну.В результате украинцы молчат и сидят по домам, "пропитанные страхом", заключил Кива.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий в конституцию внесли изменения, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. При этом бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.
https://ria.ru/20220205/ukraina-1771236943.html
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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь
08:49 06.02.2022 (обновлено: 13:19 06.02.2022)
 
Депутат Рады обвинил Запад в геноциде украинского народа

Депутат Рады Кива обвинил западные страны в организации геноцида и обворовывания Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной Рады Украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Режим, уже восемь лет остающийся под контролем западных стран, сумел сломить дух украинского народа. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Механизм отлажен до мелочей, кого запугивали, кого убивали, а кого уголовным преследованием заставляли бежать из страны", — пояснил он.

По словам политика, Запад устроил на Украине настоящий геноцид, позволив нацистам безнаказанно творить беспорядок и разворовывать страну.
В результате украинцы молчат и сидят по домам, "пропитанные страхом", заключил Кива.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий в конституцию внесли изменения, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. При этом бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 14:46
На Западе предложили не включать Украину в ЕС и НАТО
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныИлья КиваОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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