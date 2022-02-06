https://ria.ru/20220206/molotok-1771333425.html
В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады
В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады - РИА Новости, 06.02.2022
В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады
Мужчина бросил молоток в окно Верховной рады Украины в Киеве, его задержали, правоохранители возбудили дело по статье "Хулиганство", сообщается на сайте... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:20
2022-02-06T15:20
2022-02-06T15:20
в мире
верховная рада украины
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Мужчина бросил молоток в окно Верховной рады Украины в Киеве, его задержали, правоохранители возбудили дело по статье "Хулиганство", сообщается на сайте нацполиции страны."Сегодня, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной раде Украины территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания. Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.Уточняется, что злоумышленником оказался 27-летний львовянин, который "заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток – и бросил им в окно". Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя."Ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи", - отметили в пресс-службе.Санкция статьи предусматривает штраф, до шести месяцев ареста или ограничение свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20211224/lvov-1765302885.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, верховная рада украины, украина, киев
В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады
Житель Львова бросил молоток в окно здания Рады, полиция завела дело