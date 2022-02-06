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В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады
В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады - РИА Новости, 06.02.2022
В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады
Мужчина бросил молоток в окно Верховной рады Украины в Киеве, его задержали, правоохранители возбудили дело по статье "Хулиганство", сообщается на сайте... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:20
2022-02-06T15:20
в мире
верховная рада украины
украина
киев
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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Мужчина бросил молоток в окно Верховной рады Украины в Киеве, его задержали, правоохранители возбудили дело по статье "Хулиганство", сообщается на сайте нацполиции страны."Сегодня, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной раде Украины территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания. Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.Уточняется, что злоумышленником оказался 27-летний львовянин, который "заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток – и бросил им в окно". Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя."Ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи", - отметили в пресс-службе.Санкция статьи предусматривает штраф, до шести месяцев ареста или ограничение свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20211224/lvov-1765302885.html
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в мире, верховная рада украины, украина, киев
15:20 06.02.2022
 
В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады

Житель Львова бросил молоток в окно здания Рады, полиция завела дело

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Мужчина бросил молоток в окно Верховной рады Украины в Киеве, его задержали, правоохранители возбудили дело по статье "Хулиганство", сообщается на сайте нацполиции страны.
"Сегодня, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной раде Украины территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания. Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленником оказался 27-летний львовянин, который "заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток – и бросил им в окно". Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.
"Ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи", - отметили в пресс-службе.
Санкция статьи предусматривает штраф, до шести месяцев ареста или ограничение свободы до пяти лет.
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