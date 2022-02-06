https://ria.ru/20220206/molotok-1771333425.html

В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады

В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады - РИА Новости, 06.02.2022

В Киеве мужчина бросил молоток в окно здания Рады

Мужчина бросил молоток в окно Верховной рады Украины в Киеве, его задержали, правоохранители возбудили дело по статье "Хулиганство", сообщается на сайте... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:20

2022-02-06T15:20

2022-02-06T15:20

в мире

верховная рада украины

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Мужчина бросил молоток в окно Верховной рады Украины в Киеве, его задержали, правоохранители возбудили дело по статье "Хулиганство", сообщается на сайте нацполиции страны."Сегодня, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной раде Украины территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания. Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.Уточняется, что злоумышленником оказался 27-летний львовянин, который "заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток – и бросил им в окно". Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя."Ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи", - отметили в пресс-службе.Санкция статьи предусматривает штраф, до шести месяцев ареста или ограничение свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20211224/lvov-1765302885.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, верховная рада украины, украина, киев