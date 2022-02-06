https://ria.ru/20220206/kruizy-1771302936.html

Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма

Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма - РИА Новости, 06.02.2022

Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, согласно которой будет увеличено количество... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:06

2022-02-06T10:06

2022-02-06T10:06

туризм

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, согласно которой будет увеличено количество морских и речных круизов по стране, сообщает пресс-служба кабмина."Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан – эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года. Её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании. Кроме того, будет расширена маршрутная сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Помимо этого будут созданы новые экскурсионные программы.Еще одной важной задачей, обозначенной в концепции, является подготовка кадров. Так, планируется усовершенствование образовательных программ в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов и создание площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний."Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в Правительство до 1 июля 2022 года", - заключили в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20220201/puteshestviya-1770376152.html

https://ria.ru/20220114/puteshestviya-1767661318.html

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новости - туризм, россия, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), правительство рф