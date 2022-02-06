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Туризм
https://ria.ru/20220206/kruizy-1771302936.html
Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма
Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма - РИА Новости, 06.02.2022
Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, согласно которой будет увеличено количество... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T10:06
2022-02-06T10:06
туризм
новости - туризм
россия
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
правительство рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, согласно которой будет увеличено количество морских и речных круизов по стране, сообщает пресс-служба кабмина."Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан – эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года. Её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании. Кроме того, будет расширена маршрутная сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Помимо этого будут созданы новые экскурсионные программы.Еще одной важной задачей, обозначенной в концепции, является подготовка кадров. Так, планируется усовершенствование образовательных программ в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов и создание площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний."Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в Правительство до 1 июля 2022 года", - заключили в пресс-службе кабмина.
https://ria.ru/20220201/puteshestviya-1770376152.html
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новости - туризм, россия, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), правительство рф
10:06 06.02.2022
 
Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма

Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКруизный лайнер "Князь Владимир" в Севастополе
Круизный лайнер Князь Владимир в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Круизный лайнер "Князь Владимир" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, согласно которой будет увеличено количество морских и речных круизов по стране, сообщает пресс-служба кабмина.
"Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан – эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года. Её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании. Кроме того, будет расширена маршрутная сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Помимо этого будут созданы новые экскурсионные программы.
Еще одной важной задачей, обозначенной в концепции, является подготовка кадров. Так, планируется усовершенствование образовательных программ в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов и создание площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний.
"Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в Правительство до 1 июля 2022 года", - заключили в пресс-службе кабмина.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Правительство РФ
 
 
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