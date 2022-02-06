https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771354662.html

Министр обороны Турции заразился коронавирусом

Министр обороны Турции заразился коронавирусом - РИА Новости, 06.02.2022

Министр обороны Турции заразился коронавирусом

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T19:05

2022-02-06T19:05

2022-02-06T19:05

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

турция

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом."Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я в добром здравии, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности", - приводит слова Акара газета Star.Ранее штаммом коронавируса "омикрон" заразился президент страны Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган. По словам турецкого лидера, болезнь протекает у него легко.

https://ria.ru/20220205/erdogan-1771254652.html

турция

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в мире, коронавирус covid-19, турция