https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771354662.html
Министр обороны Турции заразился коронавирусом
Министр обороны Турции заразился коронавирусом - РИА Новости, 06.02.2022
Министр обороны Турции заразился коронавирусом
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:05
2022-02-06T19:05
2022-02-06T19:05
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
турция
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом."Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я в добром здравии, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности", - приводит слова Акара газета Star.Ранее штаммом коронавируса "омикрон" заразился президент страны Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган. По словам турецкого лидера, болезнь протекает у него легко.
https://ria.ru/20220205/erdogan-1771254652.html
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в мире, коронавирус covid-19, турция
Министр обороны Турции заразился коронавирусом
Министр обороны Турции Акар заразился коронавирусом