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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Министр обороны Турции заразился коронавирусом
Министр обороны Турции заразился коронавирусом - РИА Новости, 06.02.2022
Министр обороны Турции заразился коронавирусом
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:05
2022-02-06T19:05
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
турция
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом."Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я в добром здравии, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности", - приводит слова Акара газета Star.Ранее штаммом коронавируса "омикрон" заразился президент страны Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган. По словам турецкого лидера, болезнь протекает у него легко.
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в мире, коронавирус covid-19, турция
19:05 06.02.2022
 
Министр обороны Турции заразился коронавирусом

Министр обороны Турции Акар заразился коронавирусом

© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом.
"Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я в добром здравии, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности", - приводит слова Акара газета Star.
Ранее штаммом коронавируса "омикрон" заразился президент страны Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган. По словам турецкого лидера, болезнь протекает у него легко.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 17:56Распространение коронавируса
Минздрав Турции рассказал о состоянии Эрдогана
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Турция
 
 
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