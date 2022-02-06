https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771345584.html
Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19
Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022
Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19
Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса и "крепкого здоровья на долгие... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:20
2022-02-06T17:20
2022-02-06T17:25
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса и "крепкого здоровья на долгие годы", сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Эрдоган заразился вместе с супругой штаммом коронавируса "омикрон"."Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.Президент РФ добавил, что от души желает Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, коронавирус covid-19, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
17:20 06.02.2022 (обновлено: 17:25 06.02.2022)
Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19
Президент России Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19