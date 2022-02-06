https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771309946.html

В Подмосковье за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 06.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 10 443 человека, следует из опубликованных в воскресенье данных на... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:22

2022-02-06T11:22

2022-02-06T11:23

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 10 443 человека, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 10 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 40 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 11 701 человек.

https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771297495.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19