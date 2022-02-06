https://ria.ru/20220206/kirgiziya-1771315945.html
В Киргизии задержали мошенников, представлявшихся родственниками президента
В Киргизии задержали мошенников, представлявшихся родственниками президента - РИА Новости, 06.02.2022
В Киргизии задержали мошенников, представлявшихся родственниками президента
Спецслужбы Киргизии задержали мошенников, представляющихся родственниками президента страны Садыра Жапарова и приближенными главы Госкомитета Нацбезопасности... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T12:17
2022-02-06T12:17
2022-02-06T12:17
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садыр жапаров
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БИШКЕК, 6 фев - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали мошенников, представляющихся родственниками президента страны Садыра Жапарова и приближенными главы Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГКНБ."В ходе проводимой работы по демонтажу системной коррупции в государственных органах в поле зрения ГКНБ попали лица, представляющиеся родственниками президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича, его брата С.Н. Жапарова, а также заявляющие о близкой связи с заместителем кабинета министров – председателем ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенантом К.К. Ташиевым", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, установлено, что эти люди "запугивали должностных лиц Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы при министерстве финансов Киргизии и покровительствовали отдельным субъектам – участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе импортерам из государств – членов ЕАЭС".Сообщается, что в настоящее время мошенники задержаны, возбуждено уголовное дело."ГКНБ просит граждан быть бдительными, не вестись на действия мошенников, которые представляются различными должностными лицами и требуют денежные средства за решение того или иного вопроса. В случае столкновения с мошенническими действиями недобросовестных лиц рекомендуем обратиться в правоохранительные органы", - подытожили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/kirgiziya-1769922406.html
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в мире, киргизия, евразийский экономический союз, садыр жапаров
В Киргизии задержали мошенников, представлявшихся родственниками президента
В Киргизии задержали мошенников, представлявшихся родственниками президента Жапарова
БИШКЕК, 6 фев - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали мошенников, представляющихся родственниками президента страны Садыра Жапарова и приближенными главы Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГКНБ.
"В ходе проводимой работы по демонтажу системной коррупции в государственных органах в поле зрения ГКНБ попали лица, представляющиеся родственниками президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича, его брата С.Н. Жапарова, а также заявляющие о близкой связи с заместителем кабинета министров – председателем ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенантом К.К. Ташиевым", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, установлено, что эти люди "запугивали должностных лиц Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы при министерстве финансов Киргизии
и покровительствовали отдельным субъектам – участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе импортерам из государств – членов ЕАЭС
".
Сообщается, что в настоящее время мошенники задержаны, возбуждено уголовное дело.
"ГКНБ просит граждан быть бдительными, не вестись на действия мошенников, которые представляются различными должностными лицами и требуют денежные средства за решение того или иного вопроса. В случае столкновения с мошенническими действиями недобросовестных лиц рекомендуем обратиться в правоохранительные органы", - подытожили в пресс-службе.