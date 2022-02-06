https://ria.ru/20220206/kibermoshenniki-1771308789.html

Банки стали больше интересоваться страхованием карт от кибермошенников

Банки стали больше интересоваться страхованием карт от кибермошенников - РИА Новости, 06.02.2022

Банки стали больше интересоваться страхованием карт от кибермошенников

Российские банки стали активнее интересоваться страхованием рисков хищений денег телефонными мошенниками с карт клиентов, при этом в других сферах особого... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:11

2022-02-06T11:11

2022-02-06T11:11

технологии

экономика

согласие

positive technologies

ингосстрах

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские банки стали активнее интересоваться страхованием рисков хищений денег телефонными мошенниками с карт клиентов, при этом в других сферах особого интереса к страхованию от злоумышленников, промышляющих онлайн, не замечено, сообщили РИА Новости в страховых компаниях.Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies в январе заявила, что клиенты кредитных организаций, которые активно пользуются онлайн-банкингом, станут одной из главных целей хакеров в текущем году. Злоумышленники, по мнению специалистов, будут использовать как инструменты для взлома приложений, так и приемы социальной инженерии.В кредитных организациях ранее сообщили агентству, что видят интерес мошенников к онлайн-приложениям, усиливают антифрод-системы. Агентство опросило страховщиков, фиксируют ли компании рост покупки страховок от кибермошенников."Каких-то особых подвижек, всплеска интереса к страхованию от действий кибермошенников не отмечено, за исключением некоторой активизации банков в части программ страхования рисков держателей банковских карт с оговорками по покрытию вишинга (мошеннические звонки по телефону – ред.) как разновидности фишинга", - отметил начальник управления андеррайтинга кредитных, финансовых и предпринимательских рисков страховой компании "Согласие" Виталий Ус.В компании "Ингосстрах" пояснили, что финансовые организации "уже не один десяток лет" путем страхования защищают свои интересы и интересы своих клиентов от различного рода мошеннический действий, в том числе кибермошенничества."Интерес к подобным страховым продуктам всегда сохраняется на стабильно высоком уровне, как и количество страховых случаев", - отметил начальник управления страхования банковских и информационных рисков компании Антон Казиев.

https://ria.ru/20220126/kibermoshenniki-1769530887.html

https://ria.ru/20211202/tsb-1761774788.html

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технологии, экономика, согласие , positive technologies, ингосстрах