Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/kibermoshenniki-1771308789.html
Банки стали больше интересоваться страхованием карт от кибермошенников
Банки стали больше интересоваться страхованием карт от кибермошенников - РИА Новости, 06.02.2022
Банки стали больше интересоваться страхованием карт от кибермошенников
Российские банки стали активнее интересоваться страхованием рисков хищений денег телефонными мошенниками с карт клиентов, при этом в других сферах особого... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T11:11
2022-02-06T11:11
технологии
экономика
согласие
positive technologies
ингосстрах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_3ad090920dc3bfa0057fe4dc5a53b49c.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские банки стали активнее интересоваться страхованием рисков хищений денег телефонными мошенниками с карт клиентов, при этом в других сферах особого интереса к страхованию от злоумышленников, промышляющих онлайн, не замечено, сообщили РИА Новости в страховых компаниях.Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies в январе заявила, что клиенты кредитных организаций, которые активно пользуются онлайн-банкингом, станут одной из главных целей хакеров в текущем году. Злоумышленники, по мнению специалистов, будут использовать как инструменты для взлома приложений, так и приемы социальной инженерии.В кредитных организациях ранее сообщили агентству, что видят интерес мошенников к онлайн-приложениям, усиливают антифрод-системы. Агентство опросило страховщиков, фиксируют ли компании рост покупки страховок от кибермошенников."Каких-то особых подвижек, всплеска интереса к страхованию от действий кибермошенников не отмечено, за исключением некоторой активизации банков в части программ страхования рисков держателей банковских карт с оговорками по покрытию вишинга (мошеннические звонки по телефону – ред.) как разновидности фишинга", - отметил начальник управления андеррайтинга кредитных, финансовых и предпринимательских рисков страховой компании "Согласие" Виталий Ус.В компании "Ингосстрах" пояснили, что финансовые организации "уже не один десяток лет" путем страхования защищают свои интересы и интересы своих клиентов от различного рода мошеннический действий, в том числе кибермошенничества."Интерес к подобным страховым продуктам всегда сохраняется на стабильно высоком уровне, как и количество страховых случаев", - отметил начальник управления страхования банковских и информационных рисков компании Антон Казиев.
https://ria.ru/20220126/kibermoshenniki-1769530887.html
https://ria.ru/20211202/tsb-1761774788.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_71869606be18b54e2289cdb79fb0bfcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, экономика, согласие , positive technologies, ингосстрах
11:11 06.02.2022
 
Банки стали больше интересоваться страхованием карт от кибермошенников

Страховщики отметили рост интереса банков к страхованию карт от телефонных мошенников

© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка с банковской картой перед ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские банки стали активнее интересоваться страхованием рисков хищений денег телефонными мошенниками с карт клиентов, при этом в других сферах особого интереса к страхованию от злоумышленников, промышляющих онлайн, не замечено, сообщили РИА Новости в страховых компаниях.
Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies в январе заявила, что клиенты кредитных организаций, которые активно пользуются онлайн-банкингом, станут одной из главных целей хакеров в текущем году. Злоумышленники, по мнению специалистов, будут использовать как инструменты для взлома приложений, так и приемы социальной инженерии.
Кибермошенник - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 03:09
Российские банки заметили рост интереса мошенников к онлайн-приложениям
В кредитных организациях ранее сообщили агентству, что видят интерес мошенников к онлайн-приложениям, усиливают антифрод-системы. Агентство опросило страховщиков, фиксируют ли компании рост покупки страховок от кибермошенников.
"Каких-то особых подвижек, всплеска интереса к страхованию от действий кибермошенников не отмечено, за исключением некоторой активизации банков в части программ страхования рисков держателей банковских карт с оговорками по покрытию вишинга (мошеннические звонки по телефону – ред.) как разновидности фишинга", - отметил начальник управления андеррайтинга кредитных, финансовых и предпринимательских рисков страховой компании "Согласие" Виталий Ус.
В компании "Ингосстрах" пояснили, что финансовые организации "уже не один десяток лет" путем страхования защищают свои интересы и интересы своих клиентов от различного рода мошеннический действий, в том числе кибермошенничества.
"Интерес к подобным страховым продуктам всегда сохраняется на стабильно высоком уровне, как и количество страховых случаев", - отметил начальник управления страхования банковских и информационных рисков компании Антон Казиев.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 11:28
В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств
 
ТехнологииЭкономикаСогласиеPositive TechnologiesИнгосстрах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала