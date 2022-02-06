НАТО захотело продвигать американский газ в Европе

14:01 06.02.2022 (обновлено: 14:34 06.02.2022)
НАТО планирует строить газопровод между Испанией и Германией, сообщили СМИ
Газета La Vanguardia: НАТО планирует строительство газопровода между Испанией и Германией
© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции
МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. В странах НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Франции и Германии, который "позволит снизить зависимость Центральной Европы от российского газа". Об этом пишет La Vanguardia ссылкой на источники в испанском правительстве.
Газета утверждает, что Берлин крайне заинтересован в проекте.
Отмечается, что на Пиренейском полуострове, а именно в Испании и Португалии, расположены восемь необходимых для обработки сжиженного газа станций регазификации.
Издание напоминает, что три года назад французские и испанские регуляторы заблокировали инициативу по созданию газопровода Midcat из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Однако поскольку сейчас на повестке дня НАТО стоит вопрос о перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в центральную часть Европы, то проект Midcat "может вернуться".
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Его проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Пока что процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. Она в процессе формирования заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.