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НАТО захотело продвигать американский газ в Европе
НАТО планирует строить газопровод между Испанией и Германией, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2022
НАТО захотело продвигать американский газ в Европе
В странах НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Франции и Германии, который "позволит снизить зависимость Центральной Европы от РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:01
2022-02-06T14:34
нато
северный поток — 2
еврокомиссия
евросоюз
франция
сша
экономика
цены на нефть
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МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. В странах НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Франции и Германии, который "позволит снизить зависимость Центральной Европы от российского газа". Об этом пишет La Vanguardia ссылкой на источники в испанском правительстве.Газета утверждает, что Берлин крайне заинтересован в проекте.Отмечается, что на Пиренейском полуострове, а именно в Испании и Португалии, расположены восемь необходимых для обработки сжиженного газа станций регазификации.Издание напоминает, что три года назад французские и испанские регуляторы заблокировали инициативу по созданию газопровода Midcat из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Однако поскольку сейчас на повестке дня НАТО стоит вопрос о перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в центральную часть Европы, то проект Midcat "может вернуться"."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Его проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Пока что процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. Она в процессе формирования заключения намерена проконсультироваться с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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нато, северный поток — 2, еврокомиссия, евросоюз, франция, сша, экономика, цены на нефть
14:01 06.02.2022 (обновлено: 14:34 06.02.2022)
 
НАТО планирует строить газопровод между Испанией и Германией, сообщили СМИ

Газета La Vanguardia: НАТО планирует строительство газопровода между Испанией и Германией

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции
Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. В странах НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Франции и Германии, который "позволит снизить зависимость Центральной Европы от российского газа". Об этом пишет La Vanguardia ссылкой на источники в испанском правительстве.
Газета утверждает, что Берлин крайне заинтересован в проекте.
Отмечается, что на Пиренейском полуострове, а именно в Испании и Португалии, расположены восемь необходимых для обработки сжиженного газа станций регазификации.
Издание напоминает, что три года назад французские и испанские регуляторы заблокировали инициативу по созданию газопровода Midcat из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Однако поскольку сейчас на повестке дня НАТО стоит вопрос о перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в центральную часть Европы, то проект Midcat "может вернуться".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 11:51В мире
Глава Еврокомиссии назвала условие запуска "Северного потока-2"
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Его проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Пока что процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. Она в процессе формирования заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
 
НАТОСеверный поток — 2ЕврокомиссияЕвросоюзФранцияСШАЭкономикаЦены на нефть
 
 
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