https://ria.ru/20220206/gazoprovod-1771326575.html

НАТО захотело продвигать американский газ в Европе

НАТО планирует строить газопровод между Испанией и Германией, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2022

НАТО захотело продвигать американский газ в Европе

В странах НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Франции и Германии, который "позволит снизить зависимость Центральной Европы от РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T14:01

2022-02-06T14:01

2022-02-06T14:34

нато

северный поток — 2

еврокомиссия

евросоюз

франция

сша

экономика

цены на нефть

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МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. В странах НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Франции и Германии, который "позволит снизить зависимость Центральной Европы от российского газа". Об этом пишет La Vanguardia ссылкой на источники в испанском правительстве.Газета утверждает, что Берлин крайне заинтересован в проекте.Отмечается, что на Пиренейском полуострове, а именно в Испании и Португалии, расположены восемь необходимых для обработки сжиженного газа станций регазификации.Издание напоминает, что три года назад французские и испанские регуляторы заблокировали инициативу по созданию газопровода Midcat из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Однако поскольку сейчас на повестке дня НАТО стоит вопрос о перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в центральную часть Европы, то проект Midcat "может вернуться"."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Его проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Пока что процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. Она в процессе формирования заключения намерена проконсультироваться с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/sevpotok-1771037668.html

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нато, северный поток — 2, еврокомиссия, евросоюз, франция, сша, экономика, цены на нефть