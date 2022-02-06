https://ria.ru/20220206/gaz-1771330880.html

На Украине заявили о работе по срыву сертификации "Северного потока — 2"

На Украине заявили о работе по срыву сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.02.2022

На Украине заявили о работе по срыву сертификации "Северного потока — 2"

ООО "Оператор ГТС Украины" прилагает максимум усилий, чтобы сорвать сертификацию газопровода "Северный поток — 2", заявил генеральный директор украинской... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T14:52

2022-02-06T14:52

2022-02-06T14:52

экономика

северный поток — 2

nord stream 2 ag

газпром

россия

сша

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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. ООО "Оператор ГТС Украины" прилагает максимум усилий, чтобы сорвать сертификацию газопровода "Северный поток — 2", заявил генеральный директор украинской компании Сергей Макогон.В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину."Конечно, "Северный поток — 2" создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация - это процесс, бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор. Кроме того, будет задействована Европейская комиссия. И наше задание - принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован - зависит от комплекса факторов, включая геополитический", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.

https://ria.ru/20220205/potok-1771193899.html

https://ria.ru/20220204/potok-1771019852.html

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экономика, северный поток — 2, nord stream 2 ag, газпром, россия, сша