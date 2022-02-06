https://ria.ru/20220206/gaz-1771307029.html

Эксперт оценил перспективы разных стран увеличить поставки газа в Европу

Эксперт оценил перспективы разных стран увеличить поставки газа в Европу - РИА Новости, 06.02.2022

Эксперт оценил перспективы разных стран увеличить поставки газа в Европу

США обладают наибольшими перспективами увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, так как из-за небольшой доли долгосрочных контрактов могут... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:00

2022-02-06T11:00

2022-02-06T11:00

экономика

сша

евросоюз

еврокомиссия

европа

азербайджан

россия

газпром

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. США обладают наибольшими перспективами увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, так как из-за небольшой доли долгосрочных контрактов могут быстро переориентировать потоки на более премиальные рынки, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов."Самая перспективная ситуация с поставками из США, хотя мощности терминалов по сжижению в 2021 году использовались более чем на 90%. Однако доля поставок у США по долгосрочным контрактам значительно ниже, что даёт возможность быстро переориентировать потоки на более премиальные рынки", - считает он.Аналитик отметил, что сейчас цена газа на североамериканских хабах в 7–8 раз ниже европейской, что делает экспорт крайне привлекательным, несмотря на дополнительные затраты на сжижение и перевозку. Определяющим критерием между европейским и азиатским рынками при выборе поставок СПГ будет цена на газ на этих рынках с учётом логистики поставок из США.Существенно увеличить поставки газа из Азербайджана, по словам Колобанова, в 2022 году не получится: на отдельных участках Южного газового коридора есть ограничения по мощности. Эксперт привёл в пример последний участок коридора — Трансадриатический газопровод, который имеет ряд перекачивающих станций, рассчитанных на объём в 10 миллиардов кубометров газа в год. В перспективе они будут расширены до 20 миллиардов, однако это "не вопрос ближайших месяцев".Аналогичная ситуация с турецким участком — газопроводом TANAP. Сейчас его мощность 16 миллиардов кубометров газа в год, при этом 6 миллиардов планируется использовать для собственных нужд Турции и транзитом пропускать 10 миллиардов. В 2021 году из Азербайджана в Европу поступило около 8 миллиардов кубометров газа, поэтому резерв увеличения поставок составляет сейчас около 2 миллиардов в год, что существенно не повлияет на ситуацию на европейском рынке, уточнил Колобанов.С перспективами роста поставок СПГ из Катара ситуация аналогичная, считает аналитик. Во-первых, Катар реализует почти весь объем (~ 96%) газа по средне- и долгосрочным контрактам. Во-вторых, сейчас мощности терминалов по сжижению в Катаре используются на 100%, и анонсированные проекты расширения в случае их реализации будут завершены только к 2025 году, объяснил Колобанов.Реальных дополнительных свободных объёмов для поставок газа в Европу в краткосрочной перспективе 2022 года у Катара практически нет. Возможен реэкспорт или перекупка объёмов по действующим контрактам, но такая практика не очень популярна: например, в 2020 году объём реэкспорта СПГ составил только 0,7% от общего объёма мировой торговли, отметил он.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля отметила, что "Газпром", выполняя свои обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объёмы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС рассчитывает, что такие страны, как США, Катар и Азербайджан компенсируют объёмы газа в случае снижения его поставок из РФ.Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

https://ria.ru/20220205/gaz-1771205554.html

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771113614.html

https://ria.ru/20220204/gaz-1770993285.html

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экономика, сша, евросоюз, еврокомиссия, европа, азербайджан, россия, газпром