https://ria.ru/20220206/frantsiya-1771346082.html

СМИ сообщили о задержании россиянина во Франции

СМИ сообщили о задержании россиянина во Франции - РИА Новости, 06.02.2022

СМИ сообщили о задержании россиянина во Франции

Гражданин России был задержан во французском департаменте Верхняя Савойя по подозрении в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков, сообщает газета... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T17:23

2022-02-06T17:23

2022-02-06T17:23

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ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Гражданин России был задержан во французском департаменте Верхняя Савойя по подозрении в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков, сообщает газета Dauphiné libéré.По данным газеты, 28-летний подозреваемый был задержан в среду. Перед этим мужчина подвергся досмотру на пропускном пункте на автомагистрали близ коммуны Вири, когда возвращался из Парижа. В ходе обыска в его машине было обнаружено шесть граммов смолы каннабиса и 160 тысяч евро мелкими купюрами. При этом водитель не смог объяснить, каким образом были получены деньги.Отмечается, что задержанный представился геммологом - специалистом по драгоценным камням. В его доме в Женеве также прошли обыски. Газета сообщает, что задержанный был заключен под стражу и должен 7 февраля предстать перед судом.

https://ria.ru/20211007/bolgariya-1753505627.html

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в мире, франция, женева (город), россия