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СМИ сообщили о задержании россиянина во Франции
СМИ сообщили о задержании россиянина во Франции - РИА Новости, 06.02.2022
СМИ сообщили о задержании россиянина во Франции
Гражданин России был задержан во французском департаменте Верхняя Савойя по подозрении в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков, сообщает газета... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:23
2022-02-06T17:23
в мире
франция
женева (город)
россия
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ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Гражданин России был задержан во французском департаменте Верхняя Савойя по подозрении в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков, сообщает газета Dauphiné libéré.По данным газеты, 28-летний подозреваемый был задержан в среду. Перед этим мужчина подвергся досмотру на пропускном пункте на автомагистрали близ коммуны Вири, когда возвращался из Парижа. В ходе обыска в его машине было обнаружено шесть граммов смолы каннабиса и 160 тысяч евро мелкими купюрами. При этом водитель не смог объяснить, каким образом были получены деньги.Отмечается, что задержанный представился геммологом - специалистом по драгоценным камням. В его доме в Женеве также прошли обыски. Газета сообщает, что задержанный был заключен под стражу и должен 7 февраля предстать перед судом.
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в мире, франция, женева (город), россия
17:23 06.02.2022
 
СМИ сообщили о задержании россиянина во Франции

Dauphiné libéré: россиянина задержали на востоке Франции по подозрению в отмывании денег

© Fotolia / Christopher DodgeАвтомобиль французской полиции
Автомобиль французской полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Fotolia / Christopher Dodge
Автомобиль французской полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Гражданин России был задержан во французском департаменте Верхняя Савойя по подозрении в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков, сообщает газета Dauphiné libéré.
По данным газеты, 28-летний подозреваемый был задержан в среду. Перед этим мужчина подвергся досмотру на пропускном пункте на автомагистрали близ коммуны Вири, когда возвращался из Парижа. В ходе обыска в его машине было обнаружено шесть граммов смолы каннабиса и 160 тысяч евро мелкими купюрами. При этом водитель не смог объяснить, каким образом были получены деньги.
"Второго февраля после проверки таможенной службой жандармы моторизованного взвода коммуны Сен-Жюльен-ан-Женевуа задержали гражданина России, подозреваемого в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков", - сообщает газета в воскресенье.
Отмечается, что задержанный представился геммологом - специалистом по драгоценным камням. В его доме в Женеве также прошли обыски. Газета сообщает, что задержанный был заключен под стражу и должен 7 февраля предстать перед судом.
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