https://ria.ru/20220206/film-1771371735.html

"Капитан Волкогонов бежал" стал лучшим фильмом премии "Белый слон"

"Капитан Волкогонов бежал" стал лучшим фильмом премии "Белый слон" - РИА Новости, 06.02.2022

"Капитан Волкогонов бежал" стал лучшим фильмом премии "Белый слон"

Премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2021 год в номинации "Лучший фильм" присудили картине "Капитан Волкогонов бежал", церемония вручения прошла в... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T22:20

2022-02-06T22:20

2022-02-06T22:20

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2021 год в номинации "Лучший фильм" присудили картине "Капитан Волкогонов бежал", церемония вручения прошла в воскресенье в режиме онлайн.Церемонию вела член экспертного совета премии "Белый слон" и кинокритик Виктория Белопольская. В ходе вручения Белопольская предложила почтить память скончавшихся в этом и прошлом году коллег — кинокритика Ольги Галицкой, киноведа Кирилла Разлогова, кинопродюсера и кинокритика Марка Рудинштейна.В номинации "Лучший фильм" премию получила картина "Капитан Волконогов бежал" режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова."Мы ждали приз за сценарий и не были готовы к такому раскладу. Это первая премия, в которой мы получили что-то выше, чем за сценарий. Это необычно и здорово. Благодарим наших продюсеров и команду — это больше, чем команда, они наши друзья", — сказала Меркулова по видеосвязи.Победителя в номинации "Лучший фильм" объявил кинокритик Антон Долин, подчеркнувший, что премия необходима "для построения отношений киноиндустрии с критиками, момент союза и открытого, живого диалога".Приз за лучшую режиссерскую работу вручили Кире Коваленко за фильм "Разжимая кулаки", а за лучшую операторскую работу кинокритики наградили Александра Ильховского за съемки фильма "Медея". В номинации "Лучший сценарий" победили Кира Коваленко и Антон Яруш при участии Любови Мульменко за фильм "Разжимая кулаки".Приз за лучшую главную мужскую роль получил Юрий Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал", актер также был номинирован на лучшую главную мужскую роль в картине "Купе №6"."Я рад, что был частью фильма! Это их награда, хотя и воплощенная мной. Спасибо большое за ваш выбор. Желаю всем, чтобы свобода творчества оставалась, и чтобы художник всегда мог говорить то, что он хочет", — сказал Борисов.Статуэтку за лучшую главную женскую роль получила Милана Агузарова за игру в фильме "Разжимая кулаки".За лучшую мужскую роль второго плана "Белого слона" получил Павел Деревянко за роль в фильме "Подельники"."Большое вам спасибо за доверие, за "Белого слона"! "Подельники" forever! Да здравствует русское кино!" — сказал Деревянко по видеосвязи.Лучшей актрисой второго плана стала Наталья Кудряшова за роль в картине "Капитан Волкогонов бежал".ДРУГИЕ НОМИНАЦИИЛучшую музыку к фильму, по мнению критиков, написал Алексей Ретинский к "Медее". Приз за лучшее звуковое решение получил фильм "Петровы в гриппе" режиссера Бориса Войта."Это командный приз, это не я один, безусловно", — сказал Войт.В документальной номинации "Белого слона" вручили фильму "Расторгуев" режиссера Евгении Останиной.Среди анимационных фильмов победу одержала картина "Жизнь-паскуда" режиссера Варвары Яковлевой.Дебютом года кинокритики назвали фильм "Дунай" режиссера Любови Мульменко. Среди короткометражных фильмов победила картина "Почти весна" режиссера Анастасия Коркия.В номинации "Лучший телесериал" победу одержал проект "Пингвины моей мамы" Наталии Мещаниновой."Когда мы его писали, то думали, это будет маленький хулиганский проект, не рассчитывая на признание критиков и общественный резонанс. Это неожиданно и ужасно приятно", — сказала Мещанинова во время церемонии.Приз за лучшую работу художника получил Алексей Максимов, "Последняя "Милая Болгария".СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫПремию молодых критиков "Голос" забрал фильм "Обходные пути" режиссера Екатерины Селенкиной.Приз за вклад в профессию достался кинокритику и основателю журнала и издательства "Сеанс" Любови Аркус.Почетный приз имени основателя премии Мирона Черненко вручили кинокритику, писательнице и общественному деятелю Алле Гербер.Премия "Белый слон" основана в 1998 году Гильдией киноведов и кинокритиков России. В 2005 году оргкомитет премии учредил приз "Белый слон".

https://ria.ru/20220128/premiya-1770080428.html

https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html

https://ria.ru/20210603/kanny-1735449698.html

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новости культуры, россия, любовь аркус, павел деревянко