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В Египте в гостиницах появится высокоскоростной интернет

В Египте в гостиницах появится высокоскоростной интернет - РИА Новости, 11.02.2022

В Египте в гостиницах появится высокоскоростной интернет

На египетском курорте Шарм-эш-Шейх появится скоростной интернет, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-06T11:15

2022-02-06T11:15

2022-02-11T13:58

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На египетском курорте Шарм-эш-Шейх появится скоростной интернет, сообщает АТОР.Поводом для такой цифровизации станет международная конференция по климату, которая пройдет в ноябре 2022 года. К этому событию отельеров курорта уже обязали внедрить "зеленые" стандарты — сократить потребление энергии и воды, уменьшить количество отходов, активнее пользоваться возобновляемыми источниками энергии.Однако масштабное мероприятие принесет местными гостиницам и большую практическую пользу. Государство поможет им обновить техническое оборудование и подключиться к современной сети, которую проведут специально для климатического саммита. Мероприятие пройдет, а быстрый интернет в отелях останется и будет доступен туристам.В первую очередь, доступ к высокоскоростной сети получат объекты категории четыре и пять звезд. Этот процесс должен стартовать в феврале-марте и завершиться за три месяца. Если все пойдет по графику, то уже летом в отелях курорта можно будет "серфить" не только в зоне ресепшен или лобби, но и в номерах.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

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