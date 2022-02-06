https://ria.ru/20220206/dtp-1771299457.html
На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП
На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 06.02.2022
На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе, сообщается в... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T09:30
2022-02-06T09:30
2022-02-06T09:30
происшествия
рублевское шоссе
мкад
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768949199_0:107:2795:1680_1920x0_80_0_0_01930ca022c5786e51a411ffa08471d5.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 61-м километре внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Рублёвским шоссе) произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы.
рублевское шоссе
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768949199_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_8479fc3a2ae9dc4b198e26d9e63aa8d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рублевское шоссе, мкад, москва
На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на внутренней стороне МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе