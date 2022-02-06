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На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП

На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 06.02.2022

На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе, сообщается в... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T09:30

2022-02-06T09:30

2022-02-06T09:30

происшествия

рублевское шоссе

мкад

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 61-м километре внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Рублёвским шоссе) произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы.

рублевское шоссе

москва

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происшествия, рублевское шоссе, мкад, москва