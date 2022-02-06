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На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП
На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 06.02.2022
На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе, сообщается в... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T09:30
2022-02-06T09:30
происшествия
рублевское шоссе
мкад
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 61-м километре внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Рублёвским шоссе) произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы.
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происшествия, рублевское шоссе, мкад, москва
09:30 06.02.2022
 
На 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На 61-м километре внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Рублёвским шоссе) произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы.
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ПроисшествияРублевское шоссеМКАДМосква
 
 
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