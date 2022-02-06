Барная кинокарта, или Что в бокале у Ди Каприо

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"Бармен" (2015). Коктейль "Голландская храбрость"

Русские мужчины в большинстве своем предпочитают чистые напитки — как и их вымышленные образы в художественных произведениях. Даже у Сергея Довлатова и Венедикта Ерофеева, которые алкогольную культуру рассматривают сквозь призму традиций, герои смешивают максимум пиво и водку (все-таки лак для ногтей, денатурат и духи "Сирень" не в счет).

Нечастое исключение — загадочный персонаж Ивана Охлобыстина из комедии "Бармен". Он угощает закоренелого лузера Вадика (Виталий Гогунский) напитками, которые кардинально меняют жизнь. Один из них называется "Храбрость". Вчерашний скромняга превращается в харизматичного мачо, с легкостью покоряющего красоток. В фильме нет намека на ингредиенты, но вселяющий уверенность коктейль действительно существует — он называется "Голландская храбрость".

Рецепт:

можжевеловый виски — 50 миллилитров,

гвоздичный биттер — три миллилитра,

сахарная пудра — пять граммов,

лаймовый сок — десять миллилитров,

содовая — 150 миллилитров,

лайм для украшения,

лед.