Барная кинокарта, или Что в бокале у Ди Каприо
"Пассажиры" (2016)
Прежде чем отправиться в наш виртуальный кинобар, стоит определиться с барменом. Ведь не только напиток порой играет в жизни героев решающую роль. Устами персонажа за стойкой режиссер иногда доносит ключевые идеи. Так, бармен-андроид из "Пассажиров" Мортена Тильдума — кладезь житейской мудрости. "Если слишком зацикливаться на том, где ты хотел бы быть, то упустишь возможность жить здесь и сейчас; перестань волноваться о том, что не можешь контролировать", — учит Артур Джима, главного героя, застрявшего в космосе как минимум лет на 90. Конечно, можно пройтись по классике и вспомнить еще пару-тройку прекрасных коллег робота: улыбчивого красавчика Брайана Фланагана в исполнении Тома Круза ("Коктейль", 1988), пронзительного Ллойда из "Сияния" (1980) или эксцентричного Джей Ди в исполнении Стинга из фильма "Карты, деньги, два ствола" (1998). Но андроид Артур, блестяще сыгранный Майклом Шином, — пожалуй, самый современный.
"Пассажиры" (2016)
Прежде чем отправиться в наш виртуальный кинобар, стоит определиться с барменом. Ведь не только напиток порой играет в жизни героев решающую роль. Устами персонажа за стойкой режиссер иногда доносит ключевые идеи. Так, бармен-андроид из "Пассажиров" Мортена Тильдума — кладезь житейской мудрости. "Если слишком зацикливаться на том, где ты хотел бы быть, то упустишь возможность жить здесь и сейчас; перестань волноваться о том, что не можешь контролировать", — учит Артур Джима, главного героя, застрявшего в космосе как минимум лет на 90. Конечно, можно пройтись по классике и вспомнить еще пару-тройку прекрасных коллег робота: улыбчивого красавчика Брайана Фланагана в исполнении Тома Круза ("Коктейль", 1988), пронзительного Ллойда из "Сияния" (1980) или эксцентричного Джей Ди в исполнении Стинга из фильма "Карты, деньги, два ствола" (1998). Но андроид Артур, блестяще сыгранный Майклом Шином, — пожалуй, самый современный.
"Бармен" (2015). Коктейль "Голландская храбрость"
Русские мужчины в большинстве своем предпочитают чистые напитки — как и их вымышленные образы в художественных произведениях. Даже у Сергея Довлатова и Венедикта Ерофеева, которые алкогольную культуру рассматривают сквозь призму традиций, герои смешивают максимум пиво и водку (все-таки лак для ногтей, денатурат и духи "Сирень" не в счет).
Нечастое исключение — загадочный персонаж Ивана Охлобыстина из комедии "Бармен". Он угощает закоренелого лузера Вадика (Виталий Гогунский) напитками, которые кардинально меняют жизнь. Один из них называется "Храбрость". Вчерашний скромняга превращается в харизматичного мачо, с легкостью покоряющего красоток. В фильме нет намека на ингредиенты, но вселяющий уверенность коктейль действительно существует — он называется "Голландская храбрость".
Рецепт:
можжевеловый виски — 50 миллилитров,
гвоздичный биттер — три миллилитра,
сахарная пудра — пять граммов,
лаймовый сок — десять миллилитров,
содовая — 150 миллилитров,
лайм для украшения,
лед.
"Бармен" (2015). Коктейль "Голландская храбрость"
Русские мужчины в большинстве своем предпочитают чистые напитки — как и их вымышленные образы в художественных произведениях. Даже у Сергея Довлатова и Венедикта Ерофеева, которые алкогольную культуру рассматривают сквозь призму традиций, герои смешивают максимум пиво и водку (все-таки лак для ногтей, денатурат и духи "Сирень" не в счет).
Нечастое исключение — загадочный персонаж Ивана Охлобыстина из комедии "Бармен". Он угощает закоренелого лузера Вадика (Виталий Гогунский) напитками, которые кардинально меняют жизнь. Один из них называется "Храбрость". Вчерашний скромняга превращается в харизматичного мачо, с легкостью покоряющего красоток. В фильме нет намека на ингредиенты, но вселяющий уверенность коктейль действительно существует — он называется "Голландская храбрость".
Рецепт:
можжевеловый виски — 50 миллилитров,
гвоздичный биттер — три миллилитра,
сахарная пудра — пять граммов,
лаймовый сок — десять миллилитров,
содовая — 150 миллилитров,
лайм для украшения,
лед.
"Долгое прощание" (1973). Коктейль "Гимлет"
Если вы хотите выглядеть брутальным и немного потрепанным героем фильмов, лучше всего начать с коктейля "Гимлет", более известного у нас как "Буравчик". Это любимый напиток частного сыщика Фила Марлоу из детективных рассказов Рэймонда Чандлера. На их основе в 1940-1990-х было снято множество телепроектов и полнометражных фильмов. Циничный следователь из Лос-Анджелеса груб, резок, но обладает обостренным чувством справедливости, он тот самый "плохой парень", который мало говорит, много делает и не пьет излишне сложных напитков. Именно Марлоу считают прототипом многих голливудских персонажей разыскной службы. Харрисон Форд признавался, что ориентировался на него, работая над ролью Декарда в "Бегущем по лезвию" (1982). Кстати, бокальчик "Гимлета" любил пропустить и писатель Эрнест Хэмингуэй (но чего он только не пил).
Рецепт:
джин,
подслащенный сок лайма,
лед,
лайм для украшения.
"Долгое прощание" (1973). Коктейль "Гимлет"
Если вы хотите выглядеть брутальным и немного потрепанным героем фильмов, лучше всего начать с коктейля "Гимлет", более известного у нас как "Буравчик". Это любимый напиток частного сыщика Фила Марлоу из детективных рассказов Рэймонда Чандлера. На их основе в 1940-1990-х было снято множество телепроектов и полнометражных фильмов. Циничный следователь из Лос-Анджелеса груб, резок, но обладает обостренным чувством справедливости, он тот самый "плохой парень", который мало говорит, много делает и не пьет излишне сложных напитков. Именно Марлоу считают прототипом многих голливудских персонажей разыскной службы. Харрисон Форд признавался, что ориентировался на него, работая над ролью Декарда в "Бегущем по лезвию" (1982). Кстати, бокальчик "Гимлета" любил пропустить и писатель Эрнест Хэмингуэй (но чего он только не пил).
Рецепт:
джин,
подслащенный сок лайма,
лед,
лайм для украшения.
"Большой Лебовски" (1998). Коктейль "Белый русский"
Еще один коктейль с чисто мужским флером можно заметить в культовой картине братьев Коэнов "Большой Лебовски". Главный герой по прозвищу Чувак появляется с ним в кадре девять раз. Черная криминальная трагикомедия в конце 90-х произвела фурор. История напитка не менее интересна, чем сделавшая его знаменитым кинолента. Смешивать водку с кофейным ликером начали в середине XX века — коктейль назывался "Черный русский", затем в микс добавили сливки и назвали белым. Изначально он считался женским. Герою Джеффа Бриджеса за два часа удалось сделать его мужским, тем самым разрушив сексистские стереотипы.
Рецепт:
водка — 50 миллилитров,
кофейный ликер — 25 миллилитров,
сливки — 30 миллилитров,
лед.
"Большой Лебовски" (1998). Коктейль "Белый русский"
Еще один коктейль с чисто мужским флером можно заметить в культовой картине братьев Коэнов "Большой Лебовски". Главный герой по прозвищу Чувак появляется с ним в кадре девять раз. Черная криминальная трагикомедия в конце 90-х произвела фурор. История напитка не менее интересна, чем сделавшая его знаменитым кинолента. Смешивать водку с кофейным ликером начали в середине XX века — коктейль назывался "Черный русский", затем в микс добавили сливки и назвали белым. Изначально он считался женским. Герою Джеффа Бриджеса за два часа удалось сделать его мужским, тем самым разрушив сексистские стереотипы.
Рецепт:
водка — 50 миллилитров,
кофейный ликер — 25 миллилитров,
сливки — 30 миллилитров,
лед.
"В джазе только девушки" (1959). Коктейль "Манхэттен"
В этом великом фильме уж точно должна была быть выпивка только для девушек. Но, как известно, "у всех есть свои недостатки". Поэтому чикагские музыканты Джо и Джерри, став Джозефиной и Дафной, вынуждены пить вместе со всем женским оркестром "Манхэттен", намешанный Мэрилин Монро в резиновой грелке.
Коктейль пользовался популярностью еще до принятия сухого закона в США (1920-1933), но к моменту выхода картины его подзабыли. Так что, можно сказать, лента Билли Уайлдера открыла миру не только легендарную блондинку, но и веселящий напиток.
Рецепт:
бурбон — 60 миллилитров,
красный вермут — 30 миллилитров,
капля биттера,
лед,
вишня для украшения.
Смешивать все же лучше не в грелке — коктейль может горчить.
"В джазе только девушки" (1959). Коктейль "Манхэттен"
В этом великом фильме уж точно должна была быть выпивка только для девушек. Но, как известно, "у всех есть свои недостатки". Поэтому чикагские музыканты Джо и Джерри, став Джозефиной и Дафной, вынуждены пить вместе со всем женским оркестром "Манхэттен", намешанный Мэрилин Монро в резиновой грелке.
Коктейль пользовался популярностью еще до принятия сухого закона в США (1920-1933), но к моменту выхода картины его подзабыли. Так что, можно сказать, лента Билли Уайлдера открыла миру не только легендарную блондинку, но и веселящий напиток.
Рецепт:
бурбон — 60 миллилитров,
красный вермут — 30 миллилитров,
капля биттера,
лед,
вишня для украшения.
Смешивать все же лучше не в грелке — коктейль может горчить.
"Завтрак у Тиффани" (1961). Коктейль "Зомби"
Картина, которая сегодня кажется такой наивной, в 1961-м была вызовом общественному мнению. Очаровательная нью-йоркская тусовщица Холли Голайтли ведет насыщенную жизнь, полную экстравагантных поступков: завтракает в вечернем платье перед витриной ювелирного магазина, спит до полудня и ходит в тюрьму на свидания с криминальным авторитетом. Мировой бестселлер прославил не только исполнительницу главной роли — актрису Одри Хепберн. "Оскаров" получили композитор и автор песни Moon River. Свое место в истории занял и коктейль "Зомби" — его заказала, "чтобы сразу забыться", взбалмошная красотка. Хотя Одри и выглядит хрупкой, смесь трех видов рома дамской не назовешь.
Рецепт:
ром золотой, белый и черный,
ликер вишневый или абрикосовый,
сок ананасовый и апельсиновый —
все ингредиенты по 25 миллилитров,
капелька гренадина и как можно больше льда.
"Завтрак у Тиффани" (1961). Коктейль "Зомби"
Картина, которая сегодня кажется такой наивной, в 1961-м была вызовом общественному мнению. Очаровательная нью-йоркская тусовщица Холли Голайтли ведет насыщенную жизнь, полную экстравагантных поступков: завтракает в вечернем платье перед витриной ювелирного магазина, спит до полудня и ходит в тюрьму на свидания с криминальным авторитетом. Мировой бестселлер прославил не только исполнительницу главной роли — актрису Одри Хепберн. "Оскаров" получили композитор и автор песни Moon River. Свое место в истории занял и коктейль "Зомби" — его заказала, "чтобы сразу забыться", взбалмошная красотка. Хотя Одри и выглядит хрупкой, смесь трех видов рома дамской не назовешь.
Рецепт:
ром золотой, белый и черный,
ликер вишневый или абрикосовый,
сок ананасовый и апельсиновый —
все ингредиенты по 25 миллилитров,
капелька гренадина и как можно больше льда.
Сериал "Секс в Большом городе". Коктейль "Рубин"
Возможно, название коктейля в нашем списке вызвало у кого-то удивление, ведь самый популярный напиток сериала, бесспорно, "Космополитен". Нью-йоркские подруги Керри, Миранда, Саманта и Шарлотта обычно разбавляют им откровенные беседы. А потому мы решили вспомнить другой микс, связанный с одним знаменательным эпизодом. "Рубин" — такой выбор сделали Керри и Саманта, когда решили отпраздновать наметившуюся свадьбу. В четвертом сезоне Sex and the City возлюбленный героини Сары Джессики Паркер Эйдан наконец сделал ей предложение — отличный повод нарушить традицию и попробовать что-то новое.
Рецепт:
абрикосовый ликер — десять миллилитров,
апельсиновый сок — 30 миллилитров,
гренадин — пять миллилитров,
коньяк — 30 миллилитров,
лед.
Сериал "Секс в Большом городе". Коктейль "Рубин"
Возможно, название коктейля в нашем списке вызвало у кого-то удивление, ведь самый популярный напиток сериала, бесспорно, "Космополитен". Нью-йоркские подруги Керри, Миранда, Саманта и Шарлотта обычно разбавляют им откровенные беседы. А потому мы решили вспомнить другой микс, связанный с одним знаменательным эпизодом. "Рубин" — такой выбор сделали Керри и Саманта, когда решили отпраздновать наметившуюся свадьбу. В четвертом сезоне Sex and the City возлюбленный героини Сары Джессики Паркер Эйдан наконец сделал ей предложение — отличный повод нарушить традицию и попробовать что-то новое.
Рецепт:
абрикосовый ликер — десять миллилитров,
апельсиновый сок — 30 миллилитров,
гренадин — пять миллилитров,
коньяк — 30 миллилитров,
лед.
"Теория Большого Взрыва". Коктейль "Куба Либре"
Чтобы поднять настроение, можно вспомнить коктейльные пристрастия героев культового ситкома "Теория Большого взрыва". Два блестящих физика Леонард и Шелдон обладают широчайшими знаниями об устройстве Вселенной, но совершенно не умеют общаться с женщинами. По крайне мере до тех пор, пока напротив не поселяется сногсшибательная блондинка Пенни. Герой Джима Парсонса обычно заказывает Virgin Cuba Libre — по сути, безалкогольный напиток, но девушка угощает скромнягу настоящим "Куба Либре", что приводит к неожиданным последствиям. Кстати, часть серий Кейли Куоко играла роль исключительно за барной стойкой, потому что сломала ногу: авторы сериала таким образом скрывали гипс.
Рецепт:
золотой ром — 50 миллилитров,
кола — 100 миллилитров,
четверть лайма,
лед.
"Теория Большого Взрыва". Коктейль "Куба Либре"
Чтобы поднять настроение, можно вспомнить коктейльные пристрастия героев культового ситкома "Теория Большого взрыва". Два блестящих физика Леонард и Шелдон обладают широчайшими знаниями об устройстве Вселенной, но совершенно не умеют общаться с женщинами. По крайне мере до тех пор, пока напротив не поселяется сногсшибательная блондинка Пенни. Герой Джима Парсонса обычно заказывает Virgin Cuba Libre — по сути, безалкогольный напиток, но девушка угощает скромнягу настоящим "Куба Либре", что приводит к неожиданным последствиям. Кстати, часть серий Кейли Куоко играла роль исключительно за барной стойкой, потому что сломала ногу: авторы сериала таким образом скрывали гипс.
Рецепт:
золотой ром — 50 миллилитров,
кола — 100 миллилитров,
четверть лайма,
лед.
"Великий Гэтсби" (2013). Коктейль "Мятный джулеп"
Роль, за которую Леонардо Ди Каприо, ко всеобщему удивлению, не получил заветный "Оскар", прославила его гораздо больше, чем та, которая принесла статуэтку ("Выживший", 2016 ). Рекламное фото Гэтсби с бокалом в руках стало хитом. Напиток, который упоминается в фильме, — "Мятный джулеп". Коктейль на основе бурбона, свежей мяты и сахарной пудры предлагает мужу очаровательная сердцеедка Дейзи Бьюкенен. Вероятнее всего, именно его и держит на фото Ди Каприо. Хотя, возможно, это "Рики" — смесь джина и содовой, любимый алкогольный микс автора романа "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Рецепт:
бурбон — 100 миллилитров,
сахарная пудра — 40 граммов,
свежая мята,
сок лимона,
лед.
"Великий Гэтсби" (2013). Коктейль "Мятный джулеп"
Роль, за которую Леонардо Ди Каприо, ко всеобщему удивлению, не получил заветный "Оскар", прославила его гораздо больше, чем та, которая принесла статуэтку ("Выживший", 2016 ). Рекламное фото Гэтсби с бокалом в руках стало хитом. Напиток, который упоминается в фильме, — "Мятный джулеп". Коктейль на основе бурбона, свежей мяты и сахарной пудры предлагает мужу очаровательная сердцеедка Дейзи Бьюкенен. Вероятнее всего, именно его и держит на фото Ди Каприо. Хотя, возможно, это "Рики" — смесь джина и содовой, любимый алкогольный микс автора романа "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Рецепт:
бурбон — 100 миллилитров,
сахарная пудра — 40 граммов,
свежая мята,
сок лимона,
лед.