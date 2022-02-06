Россия сотрет в порошок украинских головорезов при переходе границы

03:19 06.02.2022 (обновлено: 03:23 06.02.2022)
Гендиректор NI предсказал ответ России в случае агрессии Украины
Гендиректор NI Саймc: Россия не станет нападать на Украину, однако даст решительный ответ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчения инженерно-штурмового подразделения ЮВО в Ростовской области
Учения инженерно-штурмового подразделения ЮВО в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала гипотетического вооруженного конфликта на Украине.
Политолог уточнил, что в декабре пообщался с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.
"Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую возможность", — подчеркнул Саймс.
При этом автор статьи заявил о решительности российской стороны в случае агрессии в свой адрес.
"Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ", — заключил гендиректор журнала.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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