https://ria.ru/20220206/agressiya-1771287421.html

Россия сотрет в порошок украинских головорезов при переходе границы

Гендиректор NI предсказал ответ России в случае агрессии Украины - РИА Новости, 06.02.2022

Россия сотрет в порошок украинских головорезов при переходе границы

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T03:19

2022-02-06T03:19

2022-02-06T03:23

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восточная европа

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала гипотетического вооруженного конфликта на Украине.Политолог уточнил, что в декабре пообщался с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.При этом автор статьи заявил о решительности российской стороны в случае агрессии в свой адрес.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220205/novost-1771249210.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

россия

восточная европа

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россия, восточная европа, киев, нато, в мире, украина, дмитрий саймс