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Россия сотрет в порошок украинских головорезов при переходе границы
Гендиректор NI предсказал ответ России в случае агрессии Украины - РИА Новости, 06.02.2022
Россия сотрет в порошок украинских головорезов при переходе границы
Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T03:19
2022-02-06T03:23
россия
восточная европа
киев
нато
в мире
украина
дмитрий саймс
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала гипотетического вооруженного конфликта на Украине.Политолог уточнил, что в декабре пообщался с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.При этом автор статьи заявил о решительности российской стороны в случае агрессии в свой адрес.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220205/novost-1771249210.html
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россия, восточная европа, киев, нато, в мире, украина, дмитрий саймс
03:19 06.02.2022 (обновлено: 03:23 06.02.2022)
 
Гендиректор NI предсказал ответ России в случае агрессии Украины

Гендиректор NI Саймc: Россия не станет нападать на Украину, однако даст решительный ответ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчения инженерно-штурмового подразделения ЮВО в Ростовской области
Учения инженерно-штурмового подразделения ЮВО в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Учения инженерно-штурмового подразделения ЮВО в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала гипотетического вооруженного конфликта на Украине.
Политолог уточнил, что в декабре пообщался с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.

"Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую ​​возможность", — подчеркнул Саймс.

При этом автор статьи заявил о решительности российской стороны в случае агрессии в свой адрес.
"Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ", — заключил гендиректор журнала.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
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В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации обстановки — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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