Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка
Замглавы МИД Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в воскресенье обсудил с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и президентом Джибути Омаром Гелле проведение саммита Россия — Африка, сообщило российское министерство иностранных дел.
Ведомство отметило, что российский дипломат находится с рабочей поездкой в Аддис-Абебе.
"Рассмотрены практические аспекты, связанные с подготовкой второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 году", - говорится в сообщении министерства относительно встречи с премьером Эфиопии.
Согласно заявлению, в ходе беседы стороны также обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эфиопских отношений с акцентом на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
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Кроме того, Богданов в Аддис-Абебе на полях 35-й ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза встретился с руководством Джибути - президентом Омаром Гелле и министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмудом Али Юсуфом.
"В ходе беседы были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития российско-джибутийского взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и иного сотрудничества... Рассмотрены вопросы подготовки и проведения в 2022 году второго саммита Россия – Африка", - отметило ведомство.
Кроме того, было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Джибути о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов.