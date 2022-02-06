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Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка
Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка - РИА Новости, 06.02.2022
Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в воскресенье обсудил с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и президентом Джибути Омаром Гелле проведение саммита Россия —... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:52
2022-02-06T14:52
россия
эфиопия
аддис-абеба
африканский союз
джибути
михаил богданов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в воскресенье обсудил с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и президентом Джибути Омаром Гелле проведение саммита Россия — Африка, сообщило российское министерство иностранных дел.Ведомство отметило, что российский дипломат находится с рабочей поездкой в Аддис-Абебе."Рассмотрены практические аспекты, связанные с подготовкой второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 году", - говорится в сообщении министерства относительно встречи с премьером Эфиопии.Согласно заявлению, в ходе беседы стороны также обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эфиопских отношений с акцентом на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.Кроме того, Богданов в Аддис-Абебе&nbsp; на полях 35-й ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза встретился с руководством Джибути - президентом Омаром Гелле и министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмудом Али Юсуфом."В ходе беседы были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития российско-джибутийского взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и иного сотрудничества... Рассмотрены вопросы подготовки и проведения в 2022 году второго саммита Россия – Африка", - отметило ведомство.Кроме того, было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Джибути о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов.
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россия
эфиопия
аддис-абеба
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россия, эфиопия, аддис-абеба, африканский союз, джибути, михаил богданов
14:52 06.02.2022
 
Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка

Замглавы МИД Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в воскресенье обсудил с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и президентом Джибути Омаром Гелле проведение саммита Россия — Африка, сообщило российское министерство иностранных дел.
Ведомство отметило, что российский дипломат находится с рабочей поездкой в Аддис-Абебе.
"Рассмотрены практические аспекты, связанные с подготовкой второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 году", - говорится в сообщении министерства относительно встречи с премьером Эфиопии.
Согласно заявлению, в ходе беседы стороны также обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эфиопских отношений с акцентом на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
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Кроме того, Богданов в Аддис-Абебе  на полях 35-й ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза встретился с руководством Джибути - президентом Омаром Гелле и министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмудом Али Юсуфом.
"В ходе беседы были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития российско-джибутийского взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и иного сотрудничества... Рассмотрены вопросы подготовки и проведения в 2022 году второго саммита Россия – Африка", - отметило ведомство.
Кроме того, было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Джибути о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов.
 
РоссияЭфиопияАддис-АбебаАфриканский союзДжибутиМихаил Богданов
 
 
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