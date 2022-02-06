https://ria.ru/20220206/afrika-1771331029.html

Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка

Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка - РИА Новости, 06.02.2022

Богданов обсудил с руководством Эфиопии и Джибути саммит Россия — Африка

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в воскресенье обсудил с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и президентом Джибути Омаром Гелле проведение саммита Россия —... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T14:52

2022-02-06T14:52

2022-02-06T14:52

россия

эфиопия

аддис-абеба

африканский союз

джибути

михаил богданов

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в воскресенье обсудил с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и президентом Джибути Омаром Гелле проведение саммита Россия — Африка, сообщило российское министерство иностранных дел.Ведомство отметило, что российский дипломат находится с рабочей поездкой в Аддис-Абебе."Рассмотрены практические аспекты, связанные с подготовкой второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 году", - говорится в сообщении министерства относительно встречи с премьером Эфиопии.Согласно заявлению, в ходе беседы стороны также обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эфиопских отношений с акцентом на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.Кроме того, Богданов в Аддис-Абебе на полях 35-й ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза встретился с руководством Джибути - президентом Омаром Гелле и министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмудом Али Юсуфом."В ходе беседы были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития российско-джибутийского взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и иного сотрудничества... Рассмотрены вопросы подготовки и проведения в 2022 году второго саммита Россия – Африка", - отметило ведомство.Кроме того, было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Джибути о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов.

https://ria.ru/20220205/somali-1771220277.html

россия

эфиопия

аддис-абеба

джибути

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россия, эфиопия, аддис-абеба, африканский союз, джибути, михаил богданов