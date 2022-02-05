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Постпред КНР назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию
Постпред КНР назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию - РИА Новости, 05.02.2022
Постпред КНР назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию
Совместное заявление лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина является отражением партнерства двух стран и будет руководством к дальнейшему... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T00:17
2022-02-05T00:17
в мире
си цзиньпин
чжан цзюнь
владимир путин
россия
китай
пекин
евразийский экономический союз
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Совместное заявление лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина является отражением партнерства двух стран и будет руководством к дальнейшему сотрудничеству, в том числе на площадке ООН, заявил журналистам постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях.Он назвал заявление отражением партнерства РФ и Китая. "Это также является руководством для наше дальнейшего сотрудничества, в том числе в ООН", - добавил Чжан Цзюнь.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".
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в мире, си цзиньпин, чжан цзюнь, владимир путин, россия, китай, пекин, евразийский экономический союз, шос, оон
00:17 05.02.2022
 
Постпред КНР назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию

Постпред КНР в ООН Цзюнь назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ООН, 5 фев – РИА Новости. Совместное заявление лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина является отражением партнерства двух стран и будет руководством к дальнейшему сотрудничеству, в том числе на площадке ООН, заявил журналистам постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.
РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях.
"Китай и РФ являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. И совместное заявление является отражением тесного партнерства между Китаем и Россией. Сегодня перед нами столько вызовов. Сотрудничество между большими странами, в том числе между Китаем и Россией, крайне важно в борьбе в вызовами", - сказал он.
Он назвал заявление отражением партнерства РФ и Китая. "Это также является руководством для наше дальнейшего сотрудничества, в том числе в ООН", - добавил Чжан Цзюнь.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 19:17
Россия и Китай в совместном заявлении послали сигнал США, считает эксперт
 
В миреСи ЦзиньпинЧжан ЦзюньВладимир ПутинРоссияКитайПекинЕвразийский экономический союзШОСООН
 
 
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