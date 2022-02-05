https://ria.ru/20220205/zayavlenie-1771188007.html

Постпред КНР назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию

Постпред КНР назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию - РИА Новости, 05.02.2022

Постпред КНР назвал заявление Путина и Си Цзиньпина руководством к действию

Совместное заявление лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина является отражением партнерства двух стран и будет руководством к дальнейшему... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T00:17

2022-02-05T00:17

2022-02-05T00:17

в мире

си цзиньпин

чжан цзюнь

владимир путин

россия

китай

пекин

евразийский экономический союз

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ООН, 5 фев – РИА Новости. Совместное заявление лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина является отражением партнерства двух стран и будет руководством к дальнейшему сотрудничеству, в том числе на площадке ООН, заявил журналистам постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.РФ и КНР в рамках визита российского президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях.Он назвал заявление отражением партнерства РФ и Китая. "Это также является руководством для наше дальнейшего сотрудничества, в том числе в ООН", - добавил Чжан Цзюнь.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против "цветных революций" и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях. Кроме того, в заявлении говорится о нацеленности на укрепление ШОС и повышение ее роли, активизации работы в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771148535.html

россия

китай

пекин

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в мире, си цзиньпин, чжан цзюнь, владимир путин, россия, китай, пекин, евразийский экономический союз, шос, оон