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Захарова назвала DW пропагандистской машиной НАТО
Захарова назвала DW пропагандистской машиной НАТО - РИА Новости, 05.02.2022
Захарова назвала DW пропагандистской машиной НАТО
Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, потому что это натовская пропагандистская машина, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T22:46
2022-02-05T23:20
в мире
мид германии
россия
москва
берлин (город)
мария захарова
сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, потому что это натовская пропагандистская машина, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне осудили решение России закрыть московский офис Deutsche Welle."То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя - натовская пропагандистская машина в действии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Кроме того, она задалась вопросом, "когда госдеп выпустит доклад про фейки Блумберг?".Так же официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, журналисты из каких стран работали в корпункте DW в Москве."А вы знаете, сколько работало в корпункте DW? 19 человек работает", - сказала она эфире YouTube канала "СоловьевLive".Она рассказала, что из них из "Германии - один человек, второй из США, третий то ли Британия, то ли Франция...16 - как вы думаете, откуда? Граждане Российской Федерации".В ночь на субботу по московскому времени агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о начавшемся "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются."Про RT же выпустил, хотя фактов не было. А про Блумберг фактов предостаточно, а госдеп молчит", - отметила Захарова.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
https://ria.ru/20220205/antonov-1771277941.html
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в мире, мид германии, россия, москва, берлин (город), мария захарова, сша
22:46 05.02.2022 (обновлено: 23:20 05.02.2022)
 
Захарова назвала DW пропагандистской машиной НАТО

Представитель МИД Захарова назвала DW пропагандистской машиной НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, потому что это натовская пропагандистская машина, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне осудили решение России закрыть московский офис Deutsche Welle.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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Антонов назвал статью Bloomberg о "вторжении" России на Украину безобразием
"То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя - натовская пропагандистская машина в действии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кроме того, она задалась вопросом, "когда госдеп выпустит доклад про фейки Блумберг?".
Так же официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, журналисты из каких стран работали в корпункте DW в Москве.
"А вы знаете, сколько работало в корпункте DW? 19 человек работает", - сказала она эфире YouTube канала "СоловьевLive".
Она рассказала, что из них из "Германии - один человек, второй из США, третий то ли Британия, то ли Франция...16 - как вы думаете, откуда? Граждане Российской Федерации".
В ночь на субботу по московскому времени агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о начавшемся "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.
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США больше не называют "вторжение" на Украину неминуемым, заявила Псаки
"Про RT же выпустил, хотя фактов не было. А про Блумберг фактов предостаточно, а госдеп молчит", - отметила Захарова.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
 
В миреМИД ГерманииРоссияМоскваБерлин (город)Мария ЗахароваСША
 
 
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