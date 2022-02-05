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Захарова назвала авторов публикаций о "вторжении" на Украину извращенцами
Захарова назвала авторов публикаций о "вторжении" на Украину извращенцами - РИА Новости, 05.02.2022
Захарова назвала авторов публикаций о "вторжении" на Украину извращенцами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные публикации агентства Блумберг и газеты Bild, отметив, что Россия много раз... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T13:35
2022-02-05T14:13
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
bild
украина
сша
россия
олимпийские игры
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные публикации агентства Блумберг и газеты Bild, отметив, что Россия много раз наблюдала, как "западники портят Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё".Она также напомнила, что агентство Блумберг, опубликовавшее ночью, а затем опровергнувшее сообщение о "вторжении России на Украину", две недели назад уже публиковало фейк о договоренностях России и Китая на эту тему."Блумберг же написало сегодня о "вторжении России на Украину". То самое американское агентство Блумберг, которое две недели назад опубликовало фейк о "российско-китайских договорённостях по вторжению на Украину", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах."Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё", - написала Захарова.Она также назвала "официальной версией надзирателей "киевского режима" акции в честь "благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы" и в честь "готовности украинцев к защите и отпору внешним врагам".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, bild, украина, сша, россия, олимпийские игры
13:35 05.02.2022 (обновлено: 14:13 05.02.2022)
 
Захарова назвала авторов публикаций о "вторжении" на Украину извращенцами

Захарова назвала авторов публикаций о "вторжении" на Украину извращенцами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальные публикации агентства Блумберг и газеты Bild, отметив, что Россия много раз наблюдала, как "западники портят Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё".
Она также напомнила, что агентство Блумберг, опубликовавшее ночью, а затем опровергнувшее сообщение о "вторжении России на Украину", две недели назад уже публиковало фейк о договоренностях России и Китая на эту тему.
"Блумберг же написало сегодня о "вторжении России на Украину". То самое американское агентство Блумберг, которое две недели назад опубликовало фейк о "российско-китайских договорённостях по вторжению на Украину", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.
"Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё", - написала Захарова.
Она также назвала "официальной версией надзирателей "киевского режима" акции в честь "благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы" и в честь "готовности украинцев к защите и отпору внешним врагам".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
11:19
В Кремле предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз"
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреBildУкраинаСШАРоссияОлимпийские игры
 
 
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