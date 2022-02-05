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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220205/vystavka-1771061974.html
В Музее Тропинина открылась выставка графики первой половины XIX века
В Музее Тропинина открылась выставка графики первой половины XIX века - РИА Новости, 05.02.2022
В Музее Тропинина открылась выставка графики первой половины XIX века
В Музее Василия Тропинина и московских художников его времени представили выставку "Графика первой половины XIX века из частых собраний", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T06:53
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Музее Василия Тропинина и московских художников его времени представили выставку "Графика первой половины XIX века из частых собраний", сообщает пресс-служба учреждения. В экспозицию вошли более 70 рисунков и акварелей классиков русского и европейского искусства из 17 московских и петербургских коллекций. В их числе работы братьев Александра и Карла Брюлловых, Ореста Кипренского, Петра Соколова, Александра Орловского, Жана Огюста Доминика Энгра, Морица Михаэля Даффингера и других. Когда-то эти произведения украшали залы дворцов и стены комнат в русских усадьбах, а теперь на них могут посмотреть посетители Музея Тропинина. В каком-то смысле — это уникальная возможность, поскольку графику редко выставляют из-за особенностей ее хранения. Звездой экспозиции считается акварельный портрет княгини Анны Лопухиной кисти Карла Брюллова. Работу 1833 года предоставили из собрания Степана Вишневского — правнука основателя Музея Тропинина коллекционера Феликса Вишневского.Некоторые предметы, представленные на выставке, имеют интересное происхождение. Многие из них хранились в выдающихся собраниях. Например, у великой княгини Ольги Николаевны (дочери Николая I), в коллекции неаполитанского королевского дома, у знаменитого танцовщика и хореографа Сержа Лифаря.Часть произведений — не только произведения искусства, но и редчайшие исторические документы. Как, например, работа Галактионова, на которой можно увидеть Английский дворец в Петергофе. Здание было полностью уничтожено во время Второй Мировой войны. Уникален и портрет героя войны 1812 года Графа Вальмоден-Гимборна работы Даффингера.Организаторы выставки подчеркивают, что прелесть рисунка состоит еще и в том, что он "более быстр, хватает жизнь в моменте, в самом ярком ее проявлении". А в пушкинскую эпоху такие работы были более доступными для большинства дворянских и купеческих семей. Рисунок и акварель как малые формы большого искусства позволяли запечатлеть образы близких людей, украсить дом и оставить что-то значимое "на память". Благодаря графике сейчас можно посмотреть, как была культуры и быт предков несколько веков назад в подробном отображении. Выставка продлится до 13 апреля.
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новости культуры, выставки, петергоф, россия, карл брюллов, серж лифарь
06:53 05.02.2022
 
В Музее Тропинина открылась выставка графики первой половины XIX века

В Музее Тропинина открылась выставка "Графика первой половины XIX века из частых собраний"

© Предоставлено Музеем ТропининаРабота Карла Брюллова "Портрет светлейшей княгини А.И. Лопухиной". 1833 г.
Работа Карла Брюллова Портрет светлейшей княгини А.И. Лопухиной. 1833 г.
© Предоставлено Музеем Тропинина
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Музее Василия Тропинина и московских художников его времени представили выставку "Графика первой половины XIX века из частых собраний", сообщает пресс-служба учреждения.
В экспозицию вошли более 70 рисунков и акварелей классиков русского и европейского искусства из 17 московских и петербургских коллекций. В их числе работы братьев Александра и Карла Брюлловых, Ореста Кипренского, Петра Соколова, Александра Орловского, Жана Огюста Доминика Энгра, Морица Михаэля Даффингера и других.
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Александра Брюллова "Портрет неаполитанской королевы Марии-Изабель". 1825 год

Работа Александра Брюллова Портрет неаполитанской королевы Марии-Изабель. 1825 г.
1 из 4

Работа Александра Брюллова "Портрет неаполитанской королевы Марии-Изабель". 1825 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Мишеля Гислена Стапло "Портрет дамы". 1842 год

Работа Мишеля Гислена Стапло Портрет дамы. 1842 г.
2 из 4

Работа Мишеля Гислена Стапло "Портрет дамы". 1842 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Владимира Гау "Портрет А.В. Адлерберга". 1840 год

Работа Владимира Гау Портрет А.В. Адлерберга. 1840 г.
3 из 4

Работа Владимира Гау "Портрет А.В. Адлерберга". 1840 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Ипполита Белланже "Ветеран и дети". 1828 год

Работа Ипполита Белланже Ветеран и дети. 1828 г.
4 из 4

Работа Ипполита Белланже "Ветеран и дети". 1828 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
1 из 4

Работа Александра Брюллова "Портрет неаполитанской королевы Марии-Изабель". 1825 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
2 из 4

Работа Мишеля Гислена Стапло "Портрет дамы". 1842 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
3 из 4

Работа Владимира Гау "Портрет А.В. Адлерберга". 1840 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
4 из 4

Работа Ипполита Белланже "Ветеран и дети". 1828 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
Когда-то эти произведения украшали залы дворцов и стены комнат в русских усадьбах, а теперь на них могут посмотреть посетители Музея Тропинина. В каком-то смысле — это уникальная возможность, поскольку графику редко выставляют из-за особенностей ее хранения.
"Она очень хрупка и требует минимального взаимодействия со светом для более долгой сохранности. А графика из частных собраний коллекционеров – редкость вдвойне, так как многие вещи не показывались вообще или демонстрировались широкой публике много лет назад", — поясняют организаторы выставки.
Звездой экспозиции считается акварельный портрет княгини Анны Лопухиной кисти Карла Брюллова. Работу 1833 года предоставили из собрания Степана Вишневского — правнука основателя Музея Тропинина коллекционера Феликса Вишневского.
"Портрет не выставлялся уже многие десятилетия", — отмечают в пресс-службе.
Некоторые предметы, представленные на выставке, имеют интересное происхождение. Многие из них хранились в выдающихся собраниях. Например, у великой княгини Ольги Николаевны (дочери Николая I), в коллекции неаполитанского королевского дома, у знаменитого танцовщика и хореографа Сержа Лифаря.
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Степана Галактионова "Дача графа Лаваля на Аптекарском острове в Петербурге". 1810-е годы

Работа Степана Галактионова Дача графа Лаваля на Аптекарском острове в Петербурге. 1810-е гг.
1 из 2

Работа Степана Галактионова "Дача графа Лаваля на Аптекарском острове в Петербурге". 1810-е годы

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Мориса Даффингера "Портрет графа Л.Г.Т. Вальмоден-Гимборна". 1837 год

Работа Мориса Даффингера Портрет графа Л.Г.Т.Вальмоден- Гимборна. 1837 г.
2 из 2

Работа Мориса Даффингера "Портрет графа Л.Г.Т. Вальмоден-Гимборна". 1837 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
1 из 2

Работа Степана Галактионова "Дача графа Лаваля на Аптекарском острове в Петербурге". 1810-е годы

© Предоставлено Музеем Тропинина
2 из 2

Работа Мориса Даффингера "Портрет графа Л.Г.Т. Вальмоден-Гимборна". 1837 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
Часть произведений — не только произведения искусства, но и редчайшие исторические документы. Как, например, работа Галактионова, на которой можно увидеть Английский дворец в Петергофе. Здание было полностью уничтожено во время Второй Мировой войны. Уникален и портрет героя войны 1812 года Графа Вальмоден-Гимборна работы Даффингера.

"До этого единственным известным его изображением был портрет работы Доу в Военной галерее Зимнего дворца", — говорится в релизе.

Организаторы выставки подчеркивают, что прелесть рисунка состоит еще и в том, что он "более быстр, хватает жизнь в моменте, в самом ярком ее проявлении". А в пушкинскую эпоху такие работы были более доступными для большинства дворянских и купеческих семей.
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Моисея Меликова "Отдых крестьян Орловской губернии". 1840-1850-е годы.

Работа Моисея Меликова Отдых крестьян Орловской губернии. 1840-1850-е гг.
1 из 6

Работа Моисея Меликова "Отдых крестьян Орловской губернии". 1840-1850-е годы.

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Тараса Шевченко "Портрет девочки". 1830-е годы.

Работа Тараса Шевченко Портрет девочки. 1830-е гг.
2 из 6

Работа Тараса Шевченко "Портрет девочки". 1830-е годы.

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Петра Соколова "Портрет великого князя Константина Николаевича". Конец 1820-х - начало 1830-х годов.

Работа Петра Соколова Портрет великого князя Константина Николаевича. Конец 1820-х - начало 1830-х гг.
3 из 6

Работа Петра Соколова "Портрет великого князя Константина Николаевича". Конец 1820-х - начало 1830-х годов.

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Карла Кольмана "Крестьянин с вязанкой дров". 1838 год

Работа Карла Кольмана Крестьянин с вязанкой дров. 1838 г.
4 из 6

Работа Карла Кольмана "Крестьянин с вязанкой дров". 1838 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Иосифа Крихубера "Портрет графа Пауля Пальффи". 1845 год

Работа Иосифа Крихубера Портрет графа Пауля Пальффи. 1845 г.
5 из 6

Работа Иосифа Крихубера "Портрет графа Пауля Пальффи". 1845 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
© Предоставлено Музеем Тропинина

Работа Казимира Ясевича "Портрет отставного офицера". 1849 год

Работа Казимира Ясевича Портрет отставного офицера. 1849 г.
6 из 6

Работа Казимира Ясевича "Портрет отставного офицера". 1849 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
1 из 6

Работа Моисея Меликова "Отдых крестьян Орловской губернии". 1840-1850-е годы.

© Предоставлено Музеем Тропинина
2 из 6

Работа Тараса Шевченко "Портрет девочки". 1830-е годы.

© Предоставлено Музеем Тропинина
3 из 6

Работа Петра Соколова "Портрет великого князя Константина Николаевича". Конец 1820-х - начало 1830-х годов.

© Предоставлено Музеем Тропинина
4 из 6

Работа Карла Кольмана "Крестьянин с вязанкой дров". 1838 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
5 из 6

Работа Иосифа Крихубера "Портрет графа Пауля Пальффи". 1845 год

© Предоставлено Музеем Тропинина
6 из 6

Работа Казимира Ясевича "Портрет отставного офицера". 1849 год

© Предоставлено Музеем Тропинина

"Скажем, акварельный портрет у Петра Соколова стоил от 50 рублей, а живописный портрет у Василия Тропинина от 250 рублей. А заказывать портреты у "лидеров арт-рынка" того времени могли только самые богатые люди – работы кисти Ореста Кипренского или Карла Брюллова стоили от тысячи рублей. Для сравнения на тысячу можно было купить пять прекрасных скакунов или четыре-пять душ "обычных" крестьян", — объясняют в пресс-службе.

Рисунок и акварель как малые формы большого искусства позволяли запечатлеть образы близких людей, украсить дом и оставить что-то значимое "на память". Благодаря графике сейчас можно посмотреть, как была культуры и быт предков несколько веков назад в подробном отображении.
Выставка продлится до 13 апреля.
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