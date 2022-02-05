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В Музее Тропинина открылась выставка графики первой половины XIX века

В Музее Тропинина открылась выставка графики первой половины XIX века - РИА Новости, 05.02.2022

В Музее Тропинина открылась выставка графики первой половины XIX века

В Музее Василия Тропинина и московских художников его времени представили выставку "Графика первой половины XIX века из частых собраний", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T06:53

2022-02-05T06:53

2022-02-05T06:53

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Музее Василия Тропинина и московских художников его времени представили выставку "Графика первой половины XIX века из частых собраний", сообщает пресс-служба учреждения. В экспозицию вошли более 70 рисунков и акварелей классиков русского и европейского искусства из 17 московских и петербургских коллекций. В их числе работы братьев Александра и Карла Брюлловых, Ореста Кипренского, Петра Соколова, Александра Орловского, Жана Огюста Доминика Энгра, Морица Михаэля Даффингера и других. Когда-то эти произведения украшали залы дворцов и стены комнат в русских усадьбах, а теперь на них могут посмотреть посетители Музея Тропинина. В каком-то смысле — это уникальная возможность, поскольку графику редко выставляют из-за особенностей ее хранения. Звездой экспозиции считается акварельный портрет княгини Анны Лопухиной кисти Карла Брюллова. Работу 1833 года предоставили из собрания Степана Вишневского — правнука основателя Музея Тропинина коллекционера Феликса Вишневского.Некоторые предметы, представленные на выставке, имеют интересное происхождение. Многие из них хранились в выдающихся собраниях. Например, у великой княгини Ольги Николаевны (дочери Николая I), в коллекции неаполитанского королевского дома, у знаменитого танцовщика и хореографа Сержа Лифаря.Часть произведений — не только произведения искусства, но и редчайшие исторические документы. Как, например, работа Галактионова, на которой можно увидеть Английский дворец в Петергофе. Здание было полностью уничтожено во время Второй Мировой войны. Уникален и портрет героя войны 1812 года Графа Вальмоден-Гимборна работы Даффингера.Организаторы выставки подчеркивают, что прелесть рисунка состоит еще и в том, что он "более быстр, хватает жизнь в моменте, в самом ярком ее проявлении". А в пушкинскую эпоху такие работы были более доступными для большинства дворянских и купеческих семей. Рисунок и акварель как малые формы большого искусства позволяли запечатлеть образы близких людей, украсить дом и оставить что-то значимое "на память". Благодаря графике сейчас можно посмотреть, как была культуры и быт предков несколько веков назад в подробном отображении. Выставка продлится до 13 апреля.

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новости культуры, выставки, петергоф, россия, карл брюллов, серж лифарь