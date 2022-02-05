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В Псковской области украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны

В Псковской области украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны - РИА Новости, 05.02.2022

В Псковской области украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны

Металлические трубы весом около 2,5 тонн, входящие в конструкцию монтируемой вышки сотовой связи, украли в деревне Гдовского района Псковской области, сообщил... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T17:14

2022-02-05T17:14

2022-02-05T17:16

происшествия

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Металлические трубы весом около 2,5 тонн, входящие в конструкцию монтируемой вышки сотовой связи, украли в деревне Гдовского района Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Как предположил глава региона, неизвестные решили сдать украденные трубы в металлолом. По его словам, подрядчик монтажа вышки сотовой связи уже заказал новые конструкции, однако кража все равно скажется на сроках ее установки."Поиск злоумышленников ведется, и я рассчитываю, что результаты не заставят себя долго ждать", - заключил Ведерников.Он выразил надежду, что воры не окажутся жителями деревни Вейно, которые ранее жаловались властям на отсутствие связи.

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происшествия, псковская область, михаил ведерников