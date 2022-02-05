17:14 05.02.2022 (обновлено: 17:16 05.02.2022)
В Псковской области украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны
Вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны украли в деревне в Псковской области
© Flickr / smithВышка сотовой связи
© Flickr / smith
Вышка сотовой связи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Металлические трубы весом около 2,5 тонн, входящие в конструкцию монтируемой вышки сотовой связи, украли в деревне Гдовского района Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Недавно произошла неприятная ситуация в деревне Вейно Гдовского района… В конце прошлого года у деревни началась установка телефонной вышки. На место уже была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включает металлические пятиметровые трубы. Они были выгружены в деревне около магазина. Все 74 трубы - а это, на минуточку, три десятиметровых пролета общим весом порядка 2,5 тонн - были украдены", - рассказал Ведерников в видеообращении, опубликованном в субботу в его Instagram.
Как предположил глава региона, неизвестные решили сдать украденные трубы в металлолом. По его словам, подрядчик монтажа вышки сотовой связи уже заказал новые конструкции, однако кража все равно скажется на сроках ее установки.
"Поиск злоумышленников ведется, и я рассчитываю, что результаты не заставят себя долго ждать", - заключил Ведерников.
Он выразил надежду, что воры не окажутся жителями деревни Вейно, которые ранее жаловались властям на отсутствие связи.