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В Псковской области украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны
В Псковской области украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны - РИА Новости, 05.02.2022
В Псковской области украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны
Металлические трубы весом около 2,5 тонн, входящие в конструкцию монтируемой вышки сотовой связи, украли в деревне Гдовского района Псковской области, сообщил... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T17:14
2022-02-05T17:16
происшествия
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Металлические трубы весом около 2,5 тонн, входящие в конструкцию монтируемой вышки сотовой связи, украли в деревне Гдовского района Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Как предположил глава региона, неизвестные решили сдать украденные трубы в металлолом. По его словам, подрядчик монтажа вышки сотовой связи уже заказал новые конструкции, однако кража все равно скажется на сроках ее установки."Поиск злоумышленников ведется, и я рассчитываю, что результаты не заставят себя долго ждать", - заключил Ведерников.Он выразил надежду, что воры не окажутся жителями деревни Вейно, которые ранее жаловались властям на отсутствие связи.
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происшествия, псковская область, михаил ведерников
17:14 05.02.2022 (обновлено: 17:16 05.02.2022)
 
В Псковской области украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны

Вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны украли в деревне в Псковской области

© Flickr / smithВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Flickr / smith
Вышка сотовой связи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Металлические трубы весом около 2,5 тонн, входящие в конструкцию монтируемой вышки сотовой связи, украли в деревне Гдовского района Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Недавно произошла неприятная ситуация в деревне Вейно Гдовского района… В конце прошлого года у деревни началась установка телефонной вышки. На место уже была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включает металлические пятиметровые трубы. Они были выгружены в деревне около магазина. Все 74 трубы - а это, на минуточку, три десятиметровых пролета общим весом порядка 2,5 тонн - были украдены", - рассказал Ведерников в видеообращении, опубликованном в субботу в его Instagram.

Как предположил глава региона, неизвестные решили сдать украденные трубы в металлолом. По его словам, подрядчик монтажа вышки сотовой связи уже заказал новые конструкции, однако кража все равно скажется на сроках ее установки.
"Поиск злоумышленников ведется, и я рассчитываю, что результаты не заставят себя долго ждать", - заключил Ведерников.
Он выразил надежду, что воры не окажутся жителями деревни Вейно, которые ранее жаловались властям на отсутствие связи.
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ПроисшествияПсковская областьМихаил Ведерников
 
 
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