https://ria.ru/20220205/videokamery-1771229104.html
В женском туалете посольства Австралии в Бангкоке нашли скрытые видеокамеры
В женском туалете посольства Австралии в Бангкоке нашли скрытые видеокамеры - РИА Новости, 05.02.2022
В женском туалете посольства Австралии в Бангкоке нашли скрытые видеокамеры
Скрытые видеокамеры обнаружены в женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке, таиландская полиция задержала подозреваемого технического сотрудника... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T13:37
2022-02-05T13:37
2022-02-05T13:37
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БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости. Скрытые видеокамеры обнаружены в женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке, таиландская полиция задержала подозреваемого технического сотрудника посольства, сообщает в субботу новостной портал Thaiger.Задержан бывший IT-специалист посольства, двойной гражданин Таиланда и Австралии, ранее работавший в различных австралийских фирмах и государственных организациях, а затем вернувшийся в Таиланд и попавший на работу в посольства, как принятый на месте технический сотрудник, сообщает портал.Мини-камеры, размещенные таким образом, чтобы запечатлевать в видео формате происходящее в женских душевых и кабинках туалета, были обнаружены службой безопасности посольства после того, как одна из сотрудниц нашла на полу женского туалета миниатюрную карту памяти для видеокамеры.На настоящий момент неизвестно, как долго камеры находились в туалете до их обнаружения, говорится в сообщении.Австралийские власти подтвердили в субботу, что бывший технический сотрудник австралийской дипмиссии в Бангкоке был арестован таиландской полицией 6 января, сообщает портал.Здание посольства, которое является режимным объектом, сдано в эксплуатацию в 2017 году, в него в том же году переехала дипмиссия, раньше находившаяся в другом районе Бангкока. Помимо того, что факт обнаружения видеокамер в женском туалете свидетельствует о совершении лицом или лицами, установившими устройства, незаконного вмешательства в частную жизнь граждан, австралийские власти рассматривают установку камер во внутреннем помещении посольства, как серьезное нарушение безопасности дипмиссии, сообщает Thaiger.
https://ria.ru/20210308/molka-1600058281.html
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в мире, бангкок, таиланд, австралия
В женском туалете посольства Австралии в Бангкоке нашли скрытые видеокамеры
Thaiger: скрытые видеокамеры обнаружили в женском туалете посольства Австралии в Бангкоке
БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости.
Скрытые видеокамеры обнаружены в женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке, таиландская полиция задержала подозреваемого технического сотрудника посольства, сообщает в субботу новостной портал Thaiger
.
Задержан бывший IT-специалист посольства, двойной гражданин Таиланда
и Австралии
, ранее работавший в различных австралийских фирмах и государственных организациях, а затем вернувшийся в Таиланд и попавший на работу в посольства, как принятый на месте технический сотрудник, сообщает портал.
Мини-камеры, размещенные таким образом, чтобы запечатлевать в видео формате происходящее в женских душевых и кабинках туалета, были обнаружены службой безопасности посольства после того, как одна из сотрудниц нашла на полу женского туалета миниатюрную карту памяти для видеокамеры.
На настоящий момент неизвестно, как долго камеры находились в туалете до их обнаружения, говорится в сообщении.
Австралийские власти подтвердили в субботу, что бывший технический сотрудник австралийской дипмиссии в Бангкоке
был арестован таиландской полицией 6 января, сообщает портал.
Здание посольства, которое является режимным объектом, сдано в эксплуатацию в 2017 году, в него в том же году переехала дипмиссия, раньше находившаяся в другом районе Бангкока. Помимо того, что факт обнаружения видеокамер в женском туалете свидетельствует о совершении лицом или лицами, установившими устройства, незаконного вмешательства в частную жизнь граждан, австралийские власти рассматривают установку камер во внутреннем помещении посольства, как серьезное нарушение безопасности дипмиссии, сообщает Thaiger.