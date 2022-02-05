https://ria.ru/20220205/videokamery-1771229104.html

В женском туалете посольства Австралии в Бангкоке нашли скрытые видеокамеры

В женском туалете посольства Австралии в Бангкоке нашли скрытые видеокамеры - РИА Новости, 05.02.2022

В женском туалете посольства Австралии в Бангкоке нашли скрытые видеокамеры

Скрытые видеокамеры обнаружены в женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке, таиландская полиция задержала подозреваемого технического сотрудника... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T13:37

2022-02-05T13:37

2022-02-05T13:37

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БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости. Скрытые видеокамеры обнаружены в женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке, таиландская полиция задержала подозреваемого технического сотрудника посольства, сообщает в субботу новостной портал Thaiger.Задержан бывший IT-специалист посольства, двойной гражданин Таиланда и Австралии, ранее работавший в различных австралийских фирмах и государственных организациях, а затем вернувшийся в Таиланд и попавший на работу в посольства, как принятый на месте технический сотрудник, сообщает портал.Мини-камеры, размещенные таким образом, чтобы запечатлевать в видео формате происходящее в женских душевых и кабинках туалета, были обнаружены службой безопасности посольства после того, как одна из сотрудниц нашла на полу женского туалета миниатюрную карту памяти для видеокамеры.На настоящий момент неизвестно, как долго камеры находились в туалете до их обнаружения, говорится в сообщении.Австралийские власти подтвердили в субботу, что бывший технический сотрудник австралийской дипмиссии в Бангкоке был арестован таиландской полицией 6 января, сообщает портал.Здание посольства, которое является режимным объектом, сдано в эксплуатацию в 2017 году, в него в том же году переехала дипмиссия, раньше находившаяся в другом районе Бангкока. Помимо того, что факт обнаружения видеокамер в женском туалете свидетельствует о совершении лицом или лицами, установившими устройства, незаконного вмешательства в частную жизнь граждан, австралийские власти рассматривают установку камер во внутреннем помещении посольства, как серьезное нарушение безопасности дипмиссии, сообщает Thaiger.

https://ria.ru/20210308/molka-1600058281.html

https://ria.ru/20200815/1575813581.html

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