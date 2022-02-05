Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/ucheniya-1771276994.html
Главы МИД Латвии и Эстонии отреагировали на российско-белорусские учения
Главы МИД Латвии и Эстонии отреагировали на российско-белорусские учения - РИА Новости, 05.02.2022
Главы МИД Латвии и Эстонии отреагировали на российско-белорусские учения
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс высказались за усиления присутствия НАТО на востоке альянса... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T21:47
2022-02-05T21:47
в мире
россия
нато
белоруссия
украина
эстония
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770905741_0:22:1466:847_1920x0_80_0_0_5410ba8549ecbd09a07e5f8a405cfb2e.jpg
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс высказались за усиления присутствия НАТО на востоке альянса в случае, если силы РФ не покинут территорию Белоруссии после окончания проходящих там учений."Если российские войска останутся в Белоруссии, независимо от того, произойдет вторжение на Украину или нет, это существенно изменит ситуацию в регионе. И тогда нам также необходимо пересмотреть наши меры по устранению дефицита безопасности в регионе", - заявил Ринкевичс газете Telegraph.По мнению политика, в таком случае потребуется усилить присутствие НАТО в регионе.Лийметс назвала учения "дестабилизирующим фактором". "НАТО должна принять во внимание последствия, а также предложить решения за счет повышения оборонного потенциала в нашем регионе", - сказала министр газете.Ринкевичс также выразил мнение, что Германия должна занять более активную позицию по украинскому кризису. "Германия должна и может вести. Нам нужно, чтобы Германия и новое правительство глубже осознали тему", - сказал министр, отметив, что это касается и вопроса возможных санкций.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html
россия
белоруссия
украина
эстония
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770905741_154:0:1313:869_1920x0_80_0_0_ee58b4649d83a850cc0fedd5a09673c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, белоруссия, украина, эстония, латвия
21:47 05.02.2022
 
Главы МИД Латвии и Эстонии отреагировали на российско-белорусские учения

Главы МИД Латвии Ринкевичс и Эстонии Лийметс поддержали усиление НАТО в Восточной Европе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс высказались за усиления присутствия НАТО на востоке альянса в случае, если силы РФ не покинут территорию Белоруссии после окончания проходящих там учений.
"Если российские войска останутся в Белоруссии, независимо от того, произойдет вторжение на Украину или нет, это существенно изменит ситуацию в регионе. И тогда нам также необходимо пересмотреть наши меры по устранению дефицита безопасности в регионе", - заявил Ринкевичс газете Telegraph.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
19:29
В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
По мнению политика, в таком случае потребуется усилить присутствие НАТО в регионе.
Лийметс назвала учения "дестабилизирующим фактором". "НАТО должна принять во внимание последствия, а также предложить решения за счет повышения оборонного потенциала в нашем регионе", - сказала министр газете.
Ринкевичс также выразил мнение, что Германия должна занять более активную позицию по украинскому кризису. "Германия должна и может вести. Нам нужно, чтобы Германия и новое правительство глубже осознали тему", - сказал министр, отметив, что это касается и вопроса возможных санкций.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 09:52
В США объяснили, почему Байден, а не Россия, виновен в кризисе на Украине
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреРоссияНАТОБелоруссияУкраинаЭстонияЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала