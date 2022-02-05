https://ria.ru/20220205/ucheniya-1771276994.html

Главы МИД Латвии и Эстонии отреагировали на российско-белорусские учения

Главы МИД Латвии и Эстонии отреагировали на российско-белорусские учения - РИА Новости, 05.02.2022

Главы МИД Латвии и Эстонии отреагировали на российско-белорусские учения

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс высказались за усиления присутствия НАТО на востоке альянса... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T21:47

2022-02-05T21:47

2022-02-05T21:47

в мире

россия

нато

белоруссия

украина

эстония

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770905741_0:22:1466:847_1920x0_80_0_0_5410ba8549ecbd09a07e5f8a405cfb2e.jpg

ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс высказались за усиления присутствия НАТО на востоке альянса в случае, если силы РФ не покинут территорию Белоруссии после окончания проходящих там учений."Если российские войска останутся в Белоруссии, независимо от того, произойдет вторжение на Украину или нет, это существенно изменит ситуацию в регионе. И тогда нам также необходимо пересмотреть наши меры по устранению дефицита безопасности в регионе", - заявил Ринкевичс газете Telegraph.По мнению политика, в таком случае потребуется усилить присутствие НАТО в регионе.Лийметс назвала учения "дестабилизирующим фактором". "НАТО должна принять во внимание последствия, а также предложить решения за счет повышения оборонного потенциала в нашем регионе", - сказала министр газете.Ринкевичс также выразил мнение, что Германия должна занять более активную позицию по украинскому кризису. "Германия должна и может вести. Нам нужно, чтобы Германия и новое правительство глубже осознали тему", - сказал министр, отметив, что это касается и вопроса возможных санкций.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

россия

белоруссия

украина

эстония

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нато, белоруссия, украина, эстония, латвия