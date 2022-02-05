Главы МИД Латвии и Эстонии отреагировали на российско-белорусские учения
Главы МИД Латвии Ринкевичс и Эстонии Лийметс поддержали усиление НАТО в Восточной Европе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс высказались за усиления присутствия НАТО на востоке альянса в случае, если силы РФ не покинут территорию Белоруссии после окончания проходящих там учений.
"Если российские войска останутся в Белоруссии, независимо от того, произойдет вторжение на Украину или нет, это существенно изменит ситуацию в регионе. И тогда нам также необходимо пересмотреть наши меры по устранению дефицита безопасности в регионе", - заявил Ринкевичс газете Telegraph.
По мнению политика, в таком случае потребуется усилить присутствие НАТО в регионе.
Лийметс назвала учения "дестабилизирующим фактором". "НАТО должна принять во внимание последствия, а также предложить решения за счет повышения оборонного потенциала в нашем регионе", - сказала министр газете.
Ринкевичс также выразил мнение, что Германия должна занять более активную позицию по украинскому кризису. "Германия должна и может вести. Нам нужно, чтобы Германия и новое правительство глубже осознали тему", - сказал министр, отметив, что это касается и вопроса возможных санкций.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.